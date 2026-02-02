Avancer d'un pas ferme sous le drapeau du Parti

02/02/2026

La Revue Vietnam Illustré tient de vous présenter l'intégralité de cet article:

À la suite immédiate du succès éclatant du 14ᵉ Congrès national du Parti, l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée célèbre le 96ᵉ anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février 1930 - 3 février 2026) dans un climat d’enthousiasme et de fierté particulière. Ce jalon historique revêt une signification profonde : il coïncide avec la première année du nouveau mandat, période inaugurale décisive pour traduire en actes concrets la Résolution du 14ᵉ Congrès national du Parti et réaliser les objectifs stratégiques. La fierté du parcours glorieux de 96 années sous le drapeau du Parti continue d’insuffler une force nouvelle, de raviver un élan nouveau et une confiance renouvelée, permettant d’avancer avec assurance.

Au cours de ces 96 printemps, et particulièrement durant plus de 80 années d’exercice du pouvoir, le Parti a prouvé sa vitalité inépuisable, sa ligne directrice juste et sa capacité inébranlable à conduire la révolution vietnamienne de victoire en victoire. Depuis sa naissance, la nation vietnamienne – riche d’une tradition millénaire de civilisation – a écrit des pages héroïques : la direction victorieuse de l’Insurrection générale d’Août 1945, qui a donné naissance à la République démocratique du Vietnam ; la conduite de l’ensemble du peuple vers la victoire contre le colonialisme et l’impérialisme au cours de longues guerres de résistance, la réunification du pays, puis l’engagement de toute la nation dans l’œuvre du Renouveau, de la construction, du développement et de la défense de la Patrie socialiste vietnamienne. Chaque étape, marquée par les vicissitudes de l’histoire, a constitué une épreuve forgeant le Parti, le rendant toujours plus mûr et plus fort sur la voie du service de la Patrie et du peuple.

Le parcours de ces 96 dernières années a confirmé qu’aucune force politique autre que le Parti communiste du Vietnam ne dispose du prestige, des capacités et de la stature nécessaires pour diriger la révolution avec pour objectif de servir le peuple. Le rôle dirigeant et l’exercice du pouvoir du Parti constituent le facteur déterminant de toutes les victoires de l’œuvre de construction et de défense de la Patrie. Sa force et son prestige ne reposent pas seulement sur ses hauts faits passés, mais aussi sur son esprit d’ouverture, sa capacité à affronter la vérité, son courage à reconnaître ses insuffisances et sa détermination à les corriger. Grâce à cela, le Parti n’a cessé de se renouveler et de se rectifier afin de devenir toujours plus intègre et plus fort.

Le parcours de 96 années du Parti a laissé de nombreux enseignements précieux. Avant tout, le drapeau de l’indépendance nationale et du socialisme doit être tenu avec une constance inébranlable : il s’agit de deux objectifs stratégiques étroitement liés tout au long du processus révolutionnaire. L’indépendance nationale constitue la condition préalable à l’édification du socialisme, tandis que le socialisme représente le fondement solide garantissant une indépendance authentique et durable pour la nation. Fidèle à cette vérité fondamentale, le Parti n’a cessé de s’engager résolument sur la voie choisie par le Président Ho Chi Minh et par le peuple vietnamien : défendre avec fermeté l’indépendance, la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale, tout en poursuivant avec persévérance la construction du socialisme pour le bonheur du peuple.

Un autre enseignement profond, revêtant une importance toute particulière, est que la cause révolutionnaire appartient au peuple, est menée par le peuple et sert le peuple. Le peuple est à la fois l’artisan des victoires historiques et la source inépuisable de la force qui permet au Parti d’exister et de se développer. Toute ligne directrice et toute politique du Parti doivent partir des intérêts et des aspirations légitimes du peuple. Le Parti se voit confier sa mission par la confiance du peuple et n’a d’autre intérêt que de servir la Patrie et le peuple. Le Président Ho Chi Minh soulignait : "Le Parti n’est pas une organisation destinée à permettre à ses membres de devenir des fonctionnaires pour s’enrichir. Il doit accomplir sa mission de libération nationale, rendre la Patrie prospère et assurer le bonheur du peuple". Cet enseignement conserve toute sa valeur et rappelle que le Parti doit toujours rester étroitement lié au peuple, faire du peuple sa base et placer le bonheur de celui-ci au rang d’objectif suprême. La pratique montre également que la bureaucratie, la corruption et l’éloignement du peuple constituent des dangers incalculables pour le destin du pays et pour la survie même du Parti. C’est pourquoi préserver un lien indissoluble avec le peuple et s’appuyer sur lui pour édifier le Parti demeure un principe vital. Le soutien et la confiance du peuple sont la mesure de la crédibilité du Parti, la source de sa force et le "secret" de ses victoires à chaque étape de la révolution.

Par ailleurs, le Parti attache constamment une grande importance à la consolidation du bloc de grande union nationale. "Solidarité, solidarité, grande solidarité - Succès, succès, grand succès" - l'appel à l’action de l'Oncle Ho a cristallisé une vérité fondamentale : la solidarité est une tradition précieuse et la plus grande source de force pour la révolution vietnamienne. Le Parti doit savoir mobiliser pleinement la force de la grande union au sein du Parti et de l’ensemble du peuple, en combinant harmonieusement la force nationale avec celle de l’époque. Il s’agit à la fois d’une leçon essentielle et d’un principe d’action permettant au Parti de diriger le peuple afin de surmonter toutes les difficultés et de hisser le pays vers de nouveaux sommets dans le contexte actuel de la mondialisation.

La grande leçon qui domine l’ensemble est la suivante : la direction juste du Parti constitue le facteur déterminant de toutes les victoires de la révolution vietnamienne. Les 96 années d’histoire ont confirmé le rôle d’avant-garde, assumé par le Parti dans la lutte pour la libération nationale, ainsi que dans l’œuvre de construction et de développement du pays. Pour exercer un leadership durable, le Parti doit sans cesse se perfectionner et se renouveler, tout en préservant sa nature révolutionnaire et son caractère d’avant-garde. Il doit poursuivre sans relâche l’étude et l’application créative du marxisme-léninisme et de la pensée de Ho Chi Minh, tout en élevant constamment son niveau intellectuel, sa fermeté politique, ses qualités morales et ses capacités organisationnelles et pratiques, afin d'être capable de résoudre les nouveaux problèmes posés par la pratique révolutionnaire. Parallèlement, il doit maintenir une vigilance constante et lutter résolument contre les risques majeurs : erreurs d’orientation, dérives stratégiques, retard économique, bureaucratie, corruption, dégradation idéologique et morale, phénomènes d'"auto-évolution" et d'"auto-transformation". L’édification d’un Parti intègre et fort sur les plans politique, idéologique, moral, organisationnel et en matière de cadres reste une tâche décisive pour la survie du Parti et du régime.

Le 23 janvier 2026, en soirée, à Hanoï, le secrétaire général du PCV Tô Lâm, des dirigeants et anciens dirigeants du Parti et de l’État, ainsi que des délégués du 14e Congrès national du PCV, ont assisté au programme artistique spécial « Sous le glorieux drapeau du Parti », organisé par le Comité municipal du Parti de Hanoï, le Conseil populaire de la ville de Hanoï et le Comité du Front de la Patrie du Vietnam. Photo: VNA

À chaque tournant de l’histoire, le Parti communiste du Vietnam a su définir en temps opportun des orientations justes et corriger avec rigueur les erreurs et insuffisances éventuelles. Le courage de "s’auto-examiner et de s’auto-corriger" lui a permis d’éviter le dogmatisme et l’immobilisme, de se renforcer continuellement et de répondre aux exigences de la révolution à chaque étape de son développement. Tirant les leçons de l’histoire, le Parti a toujours pris l’initiative d’adopter des décisions opportunes ; le processus du Doi Moi (Renouveau), lancée depuis les années 1980, en est un parfait exemple, ayant permis au pays de sortir de la crise et d’engager une phase de développement vigoureux.

Plus récemment, face à la corruption et à la dégradation chez certains cadres, le Parti a adopté de nombreuses résolutions et fait preuve d’une ferme détermination à les mettre en œuvre afin de rectifier la situation et d’intensifier la lutte, dans l’esprit selon lequel "il n’y a ni zones interdites ni exceptions, et tous sont égaux devant la loi". Aujourd’hui, en jetant un regard rétrospectif sur un parcours de près d'un siècle, nous sommes fiers de constater que, sous la direction du PCV, le Vietnam, autrefois nation opprimée et marquée par la pauvreté, est devenu un pays indépendant, unifié et autonome, occupant une place de plus en plus importante sur la scène internationale. D'un pays épuisé par les guerres, nous avons réussi à mener à bien l’œuvre Doi Moi (Renouveau) en 1986, permettant au pays de s'extraire de la crise pour devenir une économie émergente à revenu intermédiaire où le niveau de vie de la population ne cesse de progresser. À l'échelle mondiale, la stature, le potentiel et le prestige du Vietnam ne cessent de croître. À l'échelle mondiale, le pays est connu non seulement comme un peuple héroïque dans sa quête d'indépendance, mais aussi comme un partenaire fiable, épris de paix et en pleine ascension économique. Ces réalisations grandes et historiques confirment une vérité fondamentale : la direction éclairée du Parti demeure le facteur décisif de toutes les victoires de la révolution vietnamienne, agissant comme le catalyseur de l'unité nationale dans l'œuvre de construction et de défense de la Patrie.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a tenu, le matin du 25 janvier, à Hanoï, une séance de travail avec les ambassadeurs et chefs des représentations diplomatiques vietnamiennes à l’étranger, venus participer au 14ᵉ Congrès national du Parti. Photo : Thông Nhât-VNA

Le 14ᵉ Congrès national du Parti a tracé des orientations et des objectifs stratégiques clairs pour la période à venir, avec la ferme détermination de concrétiser les deux objectifs centenaires de la nation. Cette responsabilité historique, portée par l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée, exige de transformer ces aspirations en réalités concrètes et tangibles. Chaque organisation du Parti, chaque cadre, chaque membre – et tout particulièrement les dirigeants – doit faire preuve d’exemplarité, d’initiative, de proactivité et de créativité. Il faut oser penser, oser agir, oser assumer ses responsabilités. Le Parti doit poursuivre sans relâche le renforcement de son édification et de sa rectification, maintenir la discipline et l'ordre, accroître encore ses capacités de direction et sa force de combat, consolider ses liens étroits avec le peuple, s'appuyant sur lui pour exercer le pouvoir et rectifier les inégalités. L'ensemble du système politique est appelé à se mobiliser de manière synchrone et efficace pour mettre en œuvre des résolutions du Parti, tout en stimulant les mouvements d'émulation patriotique et insufflant à chaque citoyen vietnamien l'aspiration à un pays prospère et heureux. le désir de prospérité et de bonheur chez chaque citoyen.

Depuis sa naissance il y a près d’un siècle, à travers ses luttes et son développement, le PCV s’est affirmé comme le guide et le serviteur fidèle du peuple. Bien que le chemin à venir soit semé d’embûches et de défis, nous sommes convaincus que, forts du courage, de la sagesse et de l’expérience accumulée par le Parti au pouvoir, portés par la tradition héroïque et l’esprit de grande solidarité nationale, nous surmonterons tous les obstacles, saisirons les opportunités et remporterons de nouvelles victoires plus éclatantes encore. L’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée continuera d’œuvrer main dans la main, en promouvant le patriotisme, l’héroïsme révolutionnaire et la créativité inépuisable du peuple vietnamien dans cette nouvelle ère. Sous la bannière glorieuse du Parti, nous avancerons résolument, déterminés à bâtir un Vietnam pacifique, indépendant, démocratique, prospère, civilisé et heureux, progressant sans relâche vers le socialisme.

Le Parti, le peuple et l'armée s'engagent à consacrer toute leur intelligence et leur force à l'édification d'un Vietnam puissant, capable de s'intégrer profondément dans la gouvernance mondiale, l'économie internationale et la civilisation humaine. Le printemps du pays restera beau et durable tant que chaque Vietnamien, quelle que soit sa position, s'efforcera de bâtir une patrie plus forte et plus prospère, et œuvrera à l'édification d'un Parti plus intègre et plus solide. Ainsi, dans l’avenir, chaque cadre, chaque membre du Parti et chaque citoyen pourra se retourner avec fierté sur son parcours, en se disant : ''J’ai contribué dignement à la noble cause de la nation, j’ai vécu et je me suis dévoué avec honneur pour la Patrie et pour le peuple''./.