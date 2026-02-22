Le Vietnam élève sa diplomatie multilatérale dans la nouvelle ère

La participation du secrétaire général To Lam à la réunion inaugurale du Conseil de la paix sur Gaza, aux côtés de dirigeants de plus de 50 pays, illustre l’engagement actif et responsable du Vietnam en faveur de la paix mondiale et marque une étape importante dans l’élévation de sa diplomatie multilatérale à l’ère nouvelle.



Le secrétaire général du PCV To Lam et les chefs de délégation assistent à la séance d'ouverture du Conseil de paix sur Gaza. Photo : VNA

Dans la soirée du 21 février (heure du Vietnam), le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, et les membres de la délégation vietnamienne de haut niveau l’accompagnant, sont rentrés à l’aéroport international de Noi Bai, à Hanoï, concluant leur participation à la réunion inaugurale du Conseil de la paix sur Gaza, tenue à Washington D.C. (États-Unis) du 18 au 20 février 2026, à l’invitation du président américain Donald Trump, président dudit Conseil.



La participation directe du secrétaire général To Lam à cette réunion inaugurale constitue une activité multilatérale majeure, visant à mettre en œuvre de manière efficace la ligne de politique étrangère définie par le 14ᵉ Congrès national du Parti, fondée sur l’indépendance, l’autonomie, la résilience, la paix, l’amitié, la coopération et le développement, ainsi que sur la multilatéralisation et la diversification des relations extérieures. Elle illustre également la volonté du Vietnam de contribuer de manière proactive à la paix, à la coopération et au développement durable, en tant qu’ami, partenaire fiable et membre actif et responsable de la communauté internationale, participant activement et de manière responsable au règlement des questions communes régionales et mondiales.



Renforcer la crédibilité et l’image du pays



Dès le 14ᵉ Congrès du PCV, le Vietnam a déployé une série d’activités diplomatiques dynamiques avec de nombreux partenaires importants, à commencer par des actions extérieures couronnées de succès avec les pays voisins. Il s’agit notamment des visites d’État du secrétaire général au Laos et au Cambodge, de la réunion entre le Bureau politique du PCV et le Comité permanent du Parti du peuple cambodgien, ainsi que de la rencontre des dirigeants des trois Partis du Cambodge, du Laos et du Vietnam. S’y ajoutent des entretiens téléphoniques avec la Chine, la Russie, Cuba, Singapour et la République de Corée. Le Vietnam a également accueilli les envoyés spéciaux des dirigeants de la Chine, du Laos et de Cuba venus le féliciter pour le succès du 14ᵉ Congrès du PCV, ainsi que le président du Conseil européen et le président de la Chambre basse de Jordanie en visite officielle.

Poursuivant la mise en œuvre de la ligne diplomatique du Parti, dès les premiers jours du Nouvel An lunaire 2026, le secrétaire général To Lam a participé à la réunion inaugurale du Conseil de la paix sur Gaza. Soulignant l’importance de l’adhésion du Vietnam en tant que membre fondateur de ce Conseil, l’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung, a indiqué que le Vietnam, pays ayant traversé de nombreuses guerres dévastatrices, comprend profondément la valeur de la paix, de la réconciliation et de la reconstruction post-conflit. Le fait de devenir membre fondateur du Conseil de la paix sur Gaza constitue une mise en œuvre cohérente de la ligne diplomatique du Parti, contribue à renforcer la crédibilité et l’image du pays, et offre au Vietnam l’occasion de valoriser son expérience et ses capacités, tout en s’intégrant davantage dans les efforts collectifs internationaux.

La réunion inaugurale du Conseil de la paix sur Gaza a réuni des dirigeants de plus de 50 pays, parmi lesquels des membres fondateurs et des observateurs. Ce mécanisme a été mis en place afin de coordonner, avec les Nations Unies, l’aide humanitaire, la reconstruction et la stabilisation de la bande de Gaza.



Le président américain Donald Trump, président du Conseil de la paix sur Gaza, a hautement apprécié la participation du secrétaire général To Lam, affirmant son profond respect pour le Vietnam, pays « admirable », dont le rôle et l’influence ne cessent de croître. Cette appréciation illustre le renforcement constant du prestige international du Vietnam et la reconnaissance de ses capacités de contribution à la paix par les grandes puissances et les amis internationaux.



La participation du Vietnam au Conseil de la paix sur Gaza vise à contribuer à la cessation du conflit dans la bande de Gaza, à la protection des civils, à la garantie d’un accès humanitaire sûr et sans entrave, à la reconstruction des infrastructures essentielles, ainsi qu’à la promotion d’un processus politique crédible en vue d’une paix durable et pérenne au Moyen-Orient.



La position constante du Vietnam est que tous les différends et conflits doivent être réglés par des moyens pacifiques, sur la base du droit international et de la Charte des Nations Unies, dans le respect des droits fondamentaux et des intérêts légitimes des parties concernées. Pays ayant connu la guerre et bénéficié par le passé du précieux soutien de la communauté internationale, le Vietnam, animé par un esprit de responsabilité et de bonne volonté, est prêt à coopérer étroitement avec les membres du Conseil de la paix afin de participer, dans la mesure de ses capacités, aux efforts communs de secours humanitaire d’urgence, de reconstruction des infrastructures essentielles et d’instauration de la confiance entre les parties.



Le Vietnam soutient des solutions concrètes visant à mettre fin au conflit, à rétablir la paix et la sécurité, à reconstruire et à garantir les conditions de vie de la population de la bande de Gaza, ainsi qu’à mettre en œuvre un processus politique global conforme au droit international et à la Charte des Nations Unies. Dans le même temps, afin d’assurer une paix durable et de répondre aux droits de la population de la bande de Gaza, le Vietnam souhaite que les mesures mises en œuvre garantissent la participation de toutes les parties concernées, en particulier de l’Autorité palestinienne.

Capture de l'article publié par The Washington Times le 19 février. Photo : VNA



C’est dans ce contexte que la presse internationale et celle du pays hôte ont salué la participation du Vietnam et du secrétaire général To Lam en tant que membre fondateur du Conseil de la paix sur Gaza. Dans son édition du 19 février, The Washington Times a publié un article soulignant l’engagement proactif du Vietnam en faveur de la paix et de la stabilité mondiales, mettant en avant son attachement à la paix et son respect du rôle du pays hôte dans le processus de réconciliation régionale. Selon le journal, le Vietnam poursuit une politique étrangère indépendante, diversifie ses relations extérieures, renforce la coopération avec les États-Unis tout en maintenant des relations amicales et stables avec d’autres partenaires, illustrant une approche diplomatique plus souple, pragmatique et confiante fondée sur l’indépendance, l’autonomie, la multilatéralisation et la diversification.

Élargir la coopération bilatérale et multilatérale



À l’occasion de cette participation à la réunion inaugurale du Conseil de la paix sur Gaza, le secrétaire général a eu des échanges avec de nombreux dirigeants de haut niveau, notamment ceux de pays du Moyen-Orient et d’autres régions, tels que les présidents de l’Indonésie, de l’Ouzbékistan, de l’Azerbaïdjan et du Kazakhstan, ainsi que les Premiers ministres du Cambodge, de l’Arménie, de la Hongrie et du Pakistan, et le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République tchèque... Les dirigeants ont salué le rôle et la position croissants du Vietnam sur la scène internationale et se sont déclarés impressionnés par les progrès remarquables du pays, notamment en matière de développement socio-économique, de réformes et d’innovation.



Les partenaires ont convenu de renforcer des relations bilatérales substantielles et efficaces avec le Vietnam, en privilégiant les domaines correspondant aux atouts et aux besoins de chaque partie, tels que l’économie, le commerce, la science et la technologie, la transformation numérique, la transition verte et les transports. Ils ont également souligné la nécessité de renforcer la coordination au sein des mécanismes et forums multilatéraux importants, partageant leurs points de vue sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, et convenant de coopérer dans la mise en œuvre du Plan de paix à la bande de Gaza afin de promouvoir une paix durable au Moyen-Orient, conformément au droit international et à la Charte des Nations Unies.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, To Lam, et le président américain Donald Trump. Photo : VNA

Avec le pays hôte, le secrétaire général To Lam a rencontré le président américain Donald Trump, qui a exprimé son affection pour le peuple vietnamien et pour le secrétaire général lui-même, réaffirmant l’engagement des États-Unis à soutenir un Vietnam « puissant, indépendant, résilient et prospère ». Le président Donald Trump a salué et remercié le Vietnam pour sa décision de rejoindre le Conseil de la paix, appréciant hautement la participation directe du secrétaire général To Lam à la réunion inaugurale, qu’il a considérée comme une preuve du rôle et de la stature internationale croissants du Vietnam, ainsi que de son engagement ferme en faveur de la paix, de la stabilité et de la coopération mondiales.



Le président Donald Trump a également salué les efforts du Vietnam visant à équilibrer la balance commerciale bilatérale ainsi que les contrats de grande valeur signés à cette occasion, exprimant une réponse positive aux propositions vietnamiennes en matière de coopération économique et scientifique, et indiquant qu’il donnerait instruction aux agences compétentes de retirer prochainement le Vietnam de la liste de contrôle des exportations stratégiques.



Par ailleurs, le secrétaire général a rencontré l’ambassadeur Jamieson Greer, représentant au commerce des États-Unis, Kurt M. Campbell, ancien secrétaire d’État adjoint des États-Unis, et a eu des entretiens téléphoniques avec plusieurs parlementaires américains. À ces occasions, il a présenté les orientations de développement du Vietnam et sa ligne de politique étrangère, poursuivant la promotion des relations avec les partenaires, y compris avec le pays hôte, dans le cadre du Partenariat stratégique global.



À l’occasion du Nouvel An traditionnel, lors d’une rencontre avec la communauté vietnamienne et les représentants des missions vietnamiennes aux États-Unis, le secrétaire général a exprimé le souhait que, quels que soient leurs domaines d’activité, les Vietnamiens à l’étranger continuent de contribuer à la Patrie. Il a affirmé que le Parti et l’État encouragent et facilitent la participation accrue des experts, intellectuels, scientifiques et entrepreneurs vietnamiens de l’étranger au développement national, notamment dans les secteurs clés de la nouvelle phase de développement. Les politiques à l’égard des Vietnamiens de l’étranger continueront d’être perfectionnées, tout en renforçant la coordination avec les pays d’accueil afin de protéger leurs droits et intérêts légitimes.



Après 30 ans de normalisation des relations, le Vietnam et les États-Unis sont devenus des partenaires stratégiques globaux pour la paix, la coopération et le développement durable. Les deux pays ont transformé les distances historiques en passerelles de coopération durable, fondées sur le respect mutuel, la compréhension et l’orientation vers l’avenir. Lors de son séjour, le secrétaire général To Lam a assisté à la signature et à l’échange de contrats et d’accords de coopération dans des secteurs clés tels que la science et la technologie, la transformation numérique, l’aviation et la santé, pour une valeur totale de 37,2 milliards de dollars, contribuant de manière significative à l’édification d’une relation Vietnam–États-Unis solide, substantielle et équilibrée.



Les membres de la délégation vietnamienne ont également mené diverses activités de rencontres et d’échanges avec des partenaires américains afin de promouvoir et de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de la science et de la technologie, de la transformation numérique, de l’innovation, de la formation des ressources humaines, ainsi que de la sécurité et de la défense...



Évoquant les orientations futures pour la mise en œuvre des résultats de ce déplacement, le membre du Bureau politique et ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a indiqué que le Vietnam étudierait concrètement les domaines auxquels il pourrait contribuer, notamment la participation aux opérations de maintien de la paix afin d’assurer la stabilité à Gaza, aux activités humanitaires et à la reconstruction post-conflit...