L’inauguration de l’École en internat inter-degrés primaire-collège de Si Pa Phin, à Dien Bien

01/02/2026

Dans la matinée du 31 janvier, dans la province de Dien Bien, le secrétaire général du Parti communiste vietnamien, To Lam et une délégation du Comité central l’accompagnant, ont assisté à la cérémonie d’inauguration de l’École en internat inter-degrés primaire-collège de Si Pa Phìn, située au hameau de Nam Chim 1, commune de Si Pa Phin.

Le secrétaire général du Parti To Lam et des élèves de Dien Bien. Photo : VNA

Le secrétaire général du PCV, To Lam, assiste à l’inauguration de l’École en internat inter-degrés primaire-collège de Si Pa Phin, à Dien Bien. Photo: VNA

Cette école est le premier établissement construit selon le programme de construction de 248 écoles en internat inter-degrés dans 248 communes frontalières terrestres, mis en œuvre conformément aux orientations du Bureau politique.

La cérémonie d'inauguration de l’École en internat inter-degrés primaire-collège de Si Pa Phin, à Dien Bien. Photo : VNA

S’exprimant lors de la cérémonie d’inauguration, To Lam a affirmé que le Parti considère toujours l’éducation et la formation comme une politique nationale prioritaire, constituant le fondement d’un développement rapide et durable du pays. Pour les zones frontalières, reculées et difficiles d’accès, l’éducation ne se limite pas à l’élévation du niveau de connaissances et à la formation des ressources humaines ; elle représente également une solution fondamentale et de long terme pour préserver la souveraineté nationale à sa racine même, à savoir l’être humain et les communautés résidant durablement sur leurs terres, leurs villages, le long des frontières et des bornes frontalières.

Le secrétaire général du PCV Tô Lâm s’exprime lors de la cérémonie d’inauguration. Photo: VNA

Il a salué et félicité le Comité du Parti, le Conseil populaire et le Comité populaire de la province de Dien Bien pour leur direction et leurs instructions déterminées ; il a également souligné le soutien responsable et solidaire du Comité du Parti, des autorités et de la population de Hanoï, ainsi que la coordination étroite des ministères, des organismes centraux et des entreprises pour achever l’ouvrage avec le plus haut sens des responsabilités.

Le secrétaire général du PCV To Lam visite une salle de classe de l’École en internat inter-degrés primaire-collège de Si Pa Phin. Photo : Thong Nhat – VNA

À ce jour, dans le cadre dudit programme, les 100 premières écoles dans les communes frontalières de 18 villes et provinces ont été mises en chantier. La majorité des établissements sont en cours de construction conformément au calendrier, avec pour objectif une mise en service avant le 30 août 2026, afin d’accueillir les élèves dès l’année scolaire 2026-2027.

À cette occasion, le leader du Parti a officiellement lancé la mise en œuvre simultanée de la construction des 148 écoles en internat inter-degrés restantes.

Il a demandé aux localités concernées d’assumer la préparation de terrains libérés, des infrastructures essentielles. Le gouvernement est chargé d’une coordination unifiée, garantissant des ressources financières suffisantes et levant rapidement les obstacles liés aux mécanismes et aux politiques. Le ministère de l’Éducation et de la Formation est appelé à assurer la disponibilité des enseignants, des programmes et contenus pédagogiques, ainsi que la qualité de l’enseignement. Les ministères et organismes concernés devront coopérer pour perfectionner les politiques et les régimes applicables aux enseignants et aux élèves, afin de garantir un fonctionnement stable et durable des établissements.

To Lam a précisé que le Parti et l’État continueront à étudier l’extension du modèle d’écoles en internat inter-degrés à des zones non frontalières mais particulièrement défavorisées, notamment celles à forte population de minorités ethniques, dans le but de réduire progressivement les écarts de développement et d’assurer l’équité dans l’accès à l’éducation entre les régions.

Le secrétaire général du PCV, To Lam et une délégation du Comité central l’accompagnant, ont assisté à la cérémonie d’inauguration de l’École en internat inter-degrés primaire-collège de Si Pa Phìn. Photo: VNA

L’École en internat inter-degrés primaire-collège de Si Pa Phin, dont la construction a débuté fin juillet 2025, est un établissement moderne et bien équipé, niché au cœur des montagnes du Nord-Ouest, à proximité de la frontière et à près de 100 km du centre de Dien Bien.

Achevée après un peu plus de cinq mois de travaux, l’école s’étend sur une superficie de 6,88 hectares. Le projet de cette école a été réalisé par un consortium regroupant le groupe Sun Group et la Société de commerce et de construction n° 6, grâce aux financements de Hanoï et à des ressources issues de la mobilisation sociale./.