Le Vietnam hisse sa diplomatie à la hauteur de sa nouvelle stature et de sa position

Le Hoai Trung, membre du Bureau politique et ministre des Affaires étrangères. Photo: VNA

Dans le cadre de la Conférence nationale consacrée à l’étude et à la mise en œuvre de la Résolution du 14ᵉ Congrès national du Parti, tenue le 7 février, Le Hoai Trung, membre du Bureau politique et ministre des Affaires étrangères, a présenté un rapport thématique majeur intitulé "Développer les affaires étrangères dans la nouvelle ère, à la hauteur de la stature historique, culturelle et de la position du pays".

Cette intervention a permis de tracer les grandes lignes de la stratégie diplomatique vietnamienne, notamment de nouveautés marquantes, des impératifs de développement de la diplomatie dans la nouvelle ère et des actions concrètes nécessaires à leur réalisation.

Le ministre a affirmé que la ligne diplomatique définie par le 14e Congrès constitue une composante indissociable de la stratégie globale de développement national du Parti, héritant des traditions séculaires du pays tout en s’appuyant sur la nouvelle position et les nouvelles forces du pays après 40 ans de Renouveau (Doi Moi).

Conférence nationale consacrée à l’étude et à la mise en œuvre de la Résolution du 14ᵉ Congrès national du Parti. Photo: VNA

Les documents du 14ᵉ Congrès traduisent, selon lui, une évolution profonde de la pensée stratégique afin de répondre aux mutations rapides, complexes et imprévisibles de la situation internationale. Le Hoai Trung a noté que les documents du 14e Congrès national du Parti réaffirment la fermeté du Vietnam dans sa politique étrangère d'indépendance, d'autonomie et de renforcement de son indépendance, de paix, d'amitié, de coopération et de développement, ainsi que de multilatéralisme et de diversification de ses relations extérieures. L’objectif ultime est de garantir les intérêts nationaux au plus haut niveau, sur la base des principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations Unies, et d’une coopération équitable et mutuellement avantageuse. Parallèlement, le Vietnam continuera de contribuer activement à la paix, à l’amitié, à la coopération et au développement, en tant qu’ami, partenaire fiable et membre actif et responsable de la communauté internationale.

Il a souligné le principe garantissant la direction du Parti et la gestion unifiée de l’État en matière d’activités diplomatiques. La politique étrangère est mise en œuvre de manière coordonnée et efficace autour de trois piliers : la diplomatie du Parti, la diplomatie d’État et la diplomatie populaire. Le Hoai Trung a souligné que la devise pour l’action consiste à continuer de valoriser le rôle de pionnier dans la prévention des risques de conflit et la préservation d’un environnement pacifique, stable, protégeant ainsi la patrie de manière précoce et à distance.

Des délégués participant à la Conférence nationale consacrée à l’étude et à la mise en œuvre de la Résolution du 14ᵉ Congrès national du Parti. Photo: VNA

Concernant les exigences du développement de la politique étrangère à l’ère actuelle, le responsable a souligné trois axes majeurs : contribuer au maintien d’un environnement pacifique, identifier et résoudre rapidement les risques de conflit, et protéger la patrie dès les premiers stades et à distance ; jouer un rôle de pionnier dans l’optimisation des ressources extérieures et des conditions favorables au service de la sécurité et du développement du pays ; et contribuer à promouvoir la position, le prestige et l’image du Vietnam sur la scène internationale, tout en participant activement et de manière responsable au règlement des problèmes régionaux et mondiaux communs.

Au nom de l'organisation du Parti au sein du ministère des Affaires étrangères, Le Hoai Trung a proposé cinq groupes de mesures prioritaires : sensibiliser l'ensemble du système politique aux objectifs, aux missions et au rôle de la politique étrangère conformément aux orientations du 14e Congrès du Parti, notamment en la désignant comme une mission "clé et régulière", afin de garantir une action coordonnée ; institutionnaliser et concrétiser rapidement la politique étrangère du Congrès ; élaborer et mettre en œuvre une stratégie de politique étrangère globale d’un niveau inédit, couvrant l’ensemble des piliers et des domaines ; mobiliser des ressources à la hauteur de la nouvelle position et de la puissance accrue du pays ; et enfin renforcer la coordination étroite, efficace et synchronisée entre les ministères, les secteurs, les collectivités locales et les acteurs concernés par les affaires étrangères.

En conclusion, Le Hoai Trung s'est déclaré convaincu que, sous la direction globale et directe du Comité central Parti, du Bureau politique, du Secrétariat du Parti, et du secrétaire général To Lam, ainsi que la coordination, le soutien et l’accompagnement du système politique, la diplomatie vietnamienne apporterait une contribution encore plus importante à l’édification et à la défense de la Patrie dans la nouvelle ère.