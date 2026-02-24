Le Secrétaire général du Parti To Lam participe à la réunion inaugurale du Conseil de paix pour Gaza

 Le Secrétaire général du Parti, To Lam, a participé à la réunion inaugurale du Conseil de la paix pour Gaza, tenue à Washington, D.C. (États-Unis) le matin du 19 février 2026, heure locale (le soir du même jour à Hanoï). 
 Réunion inaugurale du Conseil de la paix pour Gaza tenue à Washington, D.C (Etats-Unis). Photo : Thông Nhat/VNA
 
Le président des États-Unis, Donald Trump, également président fondateur du Conseil de paix pour Gaza, prends sa parole à la réunion inaugurale du Conseil de la paix pour Gaza. Photo : Thông Nhat /VNA
Le Secrétaire général du Parti To Lam et les délégués assistent à la séance d'ouverture du Conseil de paix pour Gaza. Photo : Thông Nhat/VNA
Le Secrétaire général du Parti To Lam et les chefs de délégation assistent à la séance d'ouverture du Conseil de paix pour Gaza. Photo diffusée par la VNA
  • Texte : Revue Vietnam Illustré/Agence vietnamienne d’information Traduction : Diêu Vân

 


