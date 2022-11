Professeure-docteure Thai Kim Lan, un amoureuse de la culture huéenne

Thai Kim Lan échange des histoires culturelles intéressantes avec des amis étrangers. Photo fournie par le personnage

Des amis huéens dégustent des plats traditionnels huéens préparés par la professeure Thai Kim Lan. Photo fournie par le personnage

Thai Kim Lan a été l’un des premiers intellectuels vietnamiens à l’étranger revenus au Vietnam dès la fin de la guerre. Elle a créé l’association d’amitié Allemagne-Vietnam et a appelé à la levée de l’embargo contre le Vietnam, aux investissements allemands au Vietnam. Depuis, elle est revenue au Vietnam à de nombreuses reprises pour réaliser des projets.

En 2001, elle a aidé le théâtre classique (Tuồng) Dao Tan à restituer la pièce classique "Lộ Địch", 1ère œuvre du théâtre classique du Vietnam inspirée d’une œuvre littéraire française, qui fut une exemple d’adaptation d’une œuvre théâtrale européenne en une œuvre théâtrale traditionnelle vietnamienne. En 2002, grâce à Thai Kim Lan, le théâtre classique (Tuồng) Dao Tan a pu présenter cette pièce en Allemagne pendant deux semaines, qui a eu un grand écho auprès du public allemand. Pour ses contributions, Thai Kim Lan s’est vue attribuer en 2005 le Prix Dao Tân pour ses mérites en termes de préservation et de développement de la culture vietnamienne.

Disposant de grandes connaissances en philosophie et littérature allemandes et en culture vietnamienne, Thai Kim Lan a traduit de nombreuses œuvres littéraires et philosophiques allemandes en vietnamien et des œuvres littéraires classiques vietnamiennes en allemand pour renforcer les échanges culturels entre les deux pays. Elle a fait la navette ces dernières années entre l’Allemagne et Hue pour participer à l’enseignement, aux recherches et à la préservation des valeurs culturelles traditionnelles huéennes. Elle donne des cours d’agréation en philosophie à l’institut de bouddhisme de Hue.

En avril dernier, elle a inauguré un musée d’anciens céramiques de la rivière Huong (des Parfums) dans les locaux de sa maison-jardin “Lan viên cố tích” à Huê. Le musée conserve près de 5.000 antiquités de la culture de Sa Huynh, repêchées dans la rivière Huong dont plusieurs vieilles de 2.500 à 3.000 ans.

C’est le seul musée privé au Vietnam exposant des céramiques trouvées dans une même rivière. Né d’un grand amour pour l’ancienne capitale impériale de Huê, le musée “ Lan viên cố tích” constitue, en plus d’un musée, un rendez-vous culturel où sa propriétaire accueille et partage des histoires et idées sur la culture traditionnelle avec des amoureux de Huê./.