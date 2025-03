Fusion du traditionnel et du moderne : Le renouveau du Cai Luong grâce à l'Artiste du Peuple Triêu Trung Kiên

14/03/2025

L’Artiste du Peuple Triêu Trung Kiên, directeur du Théâtre de Cai Luong (Théâtre rénové) du Vietnam, est un artiste très apprécié et respecté tant par le public que par les professionnels. Cette reconnaissance est due à ses efforts pour réformer le Cai Luong et l'adapter aux évolutions de la vie moderne.

L'Artiste du Peuple Triêu Trung Kiên

Tout comme d'autres arts scéniques traditionnels vietnamiens, le Cai Luong doit évoluer pour répondre à la nouvelle demande du public, ce qui exige des artistes qu'ils intègrent de nouvelles expériences scéniques.

Des artistes mettent en scène la pièce sous la direction de Triêu Trung Kiên.

Dans ses efforts de rénovation du Cai Luong, l’artiste Triêu Trung Kiên a expérimenté plusieurs projets, combinant différents genres artistiques. Par exemple, il a fusionné le Cai Luong et le cirque dans la pièce « Huyên Su Viêt », ou encore introduit le Cheo (théâtre populaire), le Xâm (chant des aveugles) et le Ca Huê (chant de Huê) dans la pièce « Ngàn năm mây trắng ».

La pièce du Cai Luong « Chuyên tinh lang Vu Dai » de l’Artiste du Peuple Triêu Trung Kiên.

Notamment, le public a pu découvrir une expérience inédite avec la fusion du Cai Luong et de la musique de rue des jeunes des années 1990, représentée par le club artistique HUB. Cette alliance a apporté un souffle nouveau au théâtre. Dans cette œuvre, les jeunes de la troupe de musique de rue ont intégré plusieurs genres musicaux tels que rock, jazz, hip-hop… créant ainsi une nouveauté pour le Cheo (théâtre classique).





Récemment, le projet expérimental « Canh cua khep ho » (Les portes se referment) de l’Artiste du Peuple Triêu Trung Kiên a été chaleureusement applaudi par le public. Ce projet a intégré l'intelligence artificielle (IA) et la science-fiction dans le théâtre de Cai Luong traditionnel. Cette pièce constitue un essai pour le théâtre de Cai Luong. « Pour les artistes comme nous, nous souhaitons réaliser des essais afin de préserver et de développer le Cai Luong, pour que le plus grand nombre puisse connaître et aimer cet art traditionnel », a partagé Triêu Trung Kiên.

L'artiste Triêu Trung Kiên invite des spectateurs à jouer des personnages d’une pièce de Cai luong

Selon l'artiste Triêu Trung Kiên, en dépit des difficultés dans la vie quotidienne, les artistes nourrissent une passion pour leur métier et sont déterminés à le préserver et le développer

L’histoire de la pièce « Canh cua khep ho » est interprétée à travers un langage à la fois moderne et traditionnel, avec des airs de Cai Luong repris et interprétés par la musique moderne. « Nous nous efforçons de créer des pièces les plus compréhensibles pour les jeunes en intégrant les arts contemporains via la musique, les technologies, les beaux-arts, les lumières, les écrans visuels, les costumes… C'est la voie que nous suivrons dans plusieurs projets futurs », a souligné l’artiste Triêu Trung Kiên.

