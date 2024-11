Nguyen Phuong Nga : Une vie au service de la diplomatie populaire

L'Union des associations d'amitié du Vietnam (UAAV) est au cœur de cette dynamique. Sous la présidence de Nguyên Phuong Nga, alors également vice-ministre des Affaires étrangères, l'UAAV a joué un rôle pivot dans le développement des relations extérieures populaires. Elle a su exploiter tout le potentiel de ce levier diplomatique pour soutenir les objectifs nationaux, notamment en matière de démocratie, de droits de l'homme et de souveraineté territoriale.

En tant que représentante officielle du Vietnam, l'ambassadrice Nguyên Phuong Nga prend la parole lors de la cérémonie inaugurale de la statue de Hô Chi Minh à Saint-Pétersbourg, célébrant ainsi le centenaire de l'arrivée du Père de la Nation vietnamienne en Russie (30 juin 1923-30 juin 2023). Photo d’archives



Dans un contexte mondial marqué par une complexité croissante, où coopération et compétition s'entremêlent, l'ambassadrice Nguyên Lan Phuong souligne l'importance accrue des relations extérieures populaires. Ces dernières, en tirant parti de leurs atouts spécifiques, peuvent jouer un rôle de premier plan dans le renforcement de la confiance mutuelle, la construction de partenariats solides et la mobilisation de ressources internationales.

Elles sont ainsi appelées à soutenir activement les efforts du Parti et de la diplomatie d'État. Les orientations stratégiques définies lors du 13e Congrès national du Parti ont placé les relations extérieures populaires au cœur de la politique étrangère vietnamienne, aux côtés des relations du Parti et de la diplomatie d'État. Sous l'impulsion de l'ambassadrice Nguyên Phuong Nga et de l'UAAV, ces trois piliers ont bénéficié d'une dynamique nouvelle, grâce à des propositions innovantes et des actions concrètes.