La styliste Vu Lan Anh raconte l’histoire à travers les pans de l’ao dai

03/07/2025

La styliste Vu Lan Anh (4e à droite) lors de la Semaine de la mode FSW 2022.

Inspirée par les motifs folkloriques vietnamiens et l’architecture traditionnelle, la styliste Vu Lan Anh a su créer une empreinte unique pour sa marque d’ao dai, La Sen Vu. Brillant aussi bien sur les scènes de mode vietnamiennes qu'internationales, La Sen Vu insuffle un vent de renouveau à l’ao dai traditionnel, tout en transmettant les riches histoires culturelles et historiques du Vietnam.

Vu Lan Anh, styliste et fondatrice de la marque d'ao dai La Sen Vu.

Dès son enfance, Vu Lan Anh nourrissait une passion profonde pour l’art et la peinture. Étudiante, elle rêvait déjà de créer des costumes porteurs de son empreinte artistique. Pourtant, après l'obtention de son diplôme, elle choisit de devenir enseignante à l’École supérieure d’architecture de Hanoï. Sa passion pour le design et l’ao dai ne la quitte pas pour autant. En 2012, les modèles qu’elle crée d’abord pour elle-même, puis pour ses proches, suscitent de nombreux encouragements. Ces retours positifs, conjugués à une passion toujours vive, l’incitent à lancer sa propre marque : La Sen Vu.

Portées par une vision libre, abstraite et audacieuse, reflet de la forte personnalité de Vu Lan Anh, ses créations sont saluées comme des « ao dai contemporains, témoins de l’histoire et de la culture nationales ».

Pour Vu Lan Anh, l'ao dai est bien plus qu’un costume : c’est un véritable symbole culturel des femmes vietnamiennes.

Dès le départ, Vu Lan Anh définit clairement la mission de sa marque : « renouveler l’ao dai à sa manière ». La première spécificité de La Sen Vu réside dans sa fidélité absolue à la forme et aux techniques de couture traditionnelles. Après des années de recherche méticuleuse, elle met au point une formule de coupe et de couture qui sublime la silhouette de celle qui le porte. La force de La Sen Vu réside également dans la subtile combinaison d’éléments architecturaux et picturaux, de jeux de matières, de couleurs, de broderies, de perles et de motifs inspirés de l’art populaire vietnamien.

Les créations La Sen Vu s’inspirent largement de la culture vietnamienne, notamment du Nord.

Chaque ao dai est une pièce unique, témoignant de la créativité et de l’exigence artistique de sa créatrice. Portées par une vision libre, abstraite et audacieuse, reflet de la forte personnalité de Vu Lan Anh, ses créations sont saluées comme des « ao dai contemporains, témoins de l’histoire et de la culture nationales ».

Pour Vu Lan Anh, l’ao dai est bien plus qu’un vêtement : c’est un symbole culturel, un hommage à la beauté et à la grâce traditionnelles des femmes vietnamiennes. « Je souhaite que chaque ao dai ne soit pas seulement un article de mode, mais aussi une œuvre d’art, incarnant la sophistication et l’élégance du peuple vietnamien », déclare-t-elle. C’est pourquoi elle accorde une attention minutieuse à chaque détail, afin que chaque modèle porte une signature unique, adaptée à la morphologie et à la personnalité de celle qui le porte.

Selon Vu Lan Anh, faire connaître l’ao dai au monde, c’est aussi faire découvrir le peuple, la culture et les valeurs spirituelles du Vietnam.

La culture vietnamienne, en particulier la quintessence de la culture populaire du Nord, est une source d’inspiration constante dans les collections de La Sen Vu. Cet enracinement vient de l’amour profond que Vu Lan Anh porte à la culture traditionnelle de son pays. Des motifs classiques tels que les peintures de Dong Ho, Hang Trong et Kim Hoang, les contes et légendes populaires, ainsi que les sculptures en bois du XVIIe siècle – âge d’or de l’art sculptural vietnamien – trouvent une nouvelle vie sur les ao dai qu’elle crée.

Parmi les collections emblématiques qui ont marqué sa carrière, on retrouve : « Sắc Nghệ Việt », « Nhất Vượng Niên Hoa », « Mùa trăng trên núi »… Sa collection « Kim sắc niên hoa », lancée pour le Têt du Buffle 2021, met à l’honneur le buffle d’or, symbole de la civilisation du riz inondé. Vu Lan Anh y utilise habilement l’image du buffle à travers la culture populaire, les chants folkloriques, les proverbes et les peintures de Dong Ho, pour créer une collection à la fois esthétique et profondément ancrée dans la tradition.

La styliste Vu Lan Anh (4e à droite) lors d’un défilé de mode.

La styliste Vu Lan Anh (2e à gauche) sur le podium d’un défilé de mode.

Pour Vu Lan Anh, chaque création est une opportunité de transmettre les valeurs culturelles nationales et de rappeler les traditions du Vietnam. Elle se dit fière lorsque ses amis internationaux sont surpris et touchés par les histoires et les messages que véhiculent ses créations. Selon elle, faire connaître l’ao dai au monde, c’est aussi faire découvrir le Vietnam, son peuple et ses valeurs spirituelles. « C’est une immense fierté pour moi de contribuer à faire rayonner la beauté de l’ao dai et de la culture vietnamienne auprès des amis du monde entier », confie-t-elle./.

Texte: Thao Vy. Photos: Khanh Long et archives de La Sen Vu . Traduction : Diêu Vân