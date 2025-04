Docteur Nguyên Phan Kiên : un innovateur au service de la communauté

11/04/2025

Le docteur Nguyên Phan Kiên, chef adjoint de l’Institut des Sciences et des Technologies sanitaires de l'Université Polytechnique de Hanoï, s'est distingué comme un scientifique éminent dont les contributions ont un impact significatif sur la communauté. Auteur d’une quarantaine d’inventions commercialisées, dont dix ont joué un rôle notable dans la lutte contre la COVID-19 au Vietnam, il a récemment développé, en collaboration avec le docteur Trân Thuong Quang, le gel REVIVE BK, un antidouleur et un agent de récupération musculaire et articulaire porteur d'espoir pour de nombreux patients. Sa créativité est une source d'inspiration inépuisable pour de nombreux jeunes passionnés de sciences. Diplômé en électronique en 1990 de la Faculté d'électronique et de télécommunications de l'Université Polytechnique de Hanoï, il a obtenu un diplôme d’agrégation en électronique et télécommunications de la même institution en 2002, puis un doctorat dans cette discipline en 2008 de l’Institut japonais des Technologies Shibaura. Il est reconnu dans le monde scientifique pour son invention du dispositif d'économie d'énergie pour lampes fluorescentes.

Le docteur Nguyên Phan Kiên, chef adjoint de l’Institut des Sciences et des Technologies sanitaires de la Polytechnique de Hanoi, en réunion avec le groupe de matériaux biomédicaux. Photo : Tât Son/VI

Bien que lui et ses collaborateurs aient remporté consécutivement des Prix vietnamiens, son ambition l'a poussé à s'investir dans le génie biomédical, un domaine alors peu exploré au Vietnam. Surmontant les défis inhérents à ce secteur, sa passion pour cette science et son esprit novateur l'ont incité à devenir le pionnier de la filière des techniques biomédicales à l'Université Polytechnique de Hanoï et au Vietnam, créant des produits et des solutions bénéfiques pour la communauté. Fort de ses innovations dans le génie biomédical, il a eu l'honneur de participer au programme « Leaders in Innovation Fellowships » (LIF), destiné aux leaders en innovation et en création, lancé par la Royal Academy of Engineering (RAEng) britannique.

Nguyên Phan Kiên utilise la Réalité Virtuelle pour mesurer le redressement d’un malade après un accident vasculaire cérébral. Photo : Tât Son/VI

Ce programme vise à accompagner de jeunes scientifiques dans la transformation de leurs idées en produits commercialisables et utiles à la société ainsi qu'au développement économique. Pour le docteur Kiên, l’idée de concevoir des produits scientifiques qui soient adoptés par le marché et bénéficient concrètement à la population est la principale motivation dans sa carrière scientifique. À cet égard, la période de deux ans marquée par la pandémie de COVID-19 est particulièrement mémorable pour lui et ses collaborateurs.

« À cette époque, il nous arrivait de travailler jusqu’à deux ou trois heures du matin, échangeant des solutions techniques avant de nous consacrer à la fabrication de machines pour les hôpitaux. Une dizaine de produits ont vu le jour, dont un distributeur automatique de solution hydroalcoolique, un thermomètre infrarouge et un stérilisateur anti-COVID-19… Ces innovations ont apporté une aide précieuse aux médecins et aux habitants dans la lutte contre la COVID-19, notamment en matière de désinfection. Ces créations ont été une source de joie et de grande satisfaction pour les scientifiques comme nous, avec des produits d'une grande efficacité et bénéfiques pour la communauté », a rappelé le docteur Kiên.

Selon lui, ces réalisations témoignent des progrès significatifs accomplis par le secteur des sciences et technologies vietnamiennes ces dernières années. Entièrement dévoué à sa carrière scientifique, il a développé à ce jour plusieurs projets, dont des dispositifs de test rapide de la qualité de la viande, des détecteurs de contamination par des substances chimiques toxiques et des outils de réadaptation fonctionnelle pour les victimes d’accidents vasculaires cérébraux. Il mène de nombreuses recherches axées sur le développement de produits appliqués au secteur de la santé, participe à divers projets scientifiques et est l'auteur de manuels scolaires.

Nguyên Phan Kiên présente son dispositif, le stérilisateur anti-Covid-19. Photo : Tât Son/VI

Le docteur Nguyên Phan Kiên n'est pas seulement un scientifique talentueux, mais aussi un enseignant dévoué et passionné, toujours désireux de transmettre son amour pour les sciences et son esprit créatif aux jeunes générations, afin de les accompagner dans la conception de produits « make in Vietnam »./.

Texte : Dang Huyên Photos : Tât Son et celles fournies par le personnage. Traduction : Diêu Vân. Graphisme : Huong Thao