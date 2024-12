Hanoï, un musée à ciel ouvert sous l'égide de l'UNESCO

06/12/2024



À l'occasion du 70e anniversaire de la Libération de Hanoï (10 octobre 1954 -10 octobre 2024), le Représentant en chef de l'UNESCO au Vietnam, Jonathan Wallace Baker, s'est exprimé sur le riche patrimoine de la capitale dans une interview accordée à la Revue Vietnam Illustré.

Journaliste Bich Vân : Quelles ont été les expériences les plus mémorables durant votre séjour dans la capitale du Vietnam ?

M. Jonathan Wallace Baker : Arrivé au Vietnam en janvier 2024, j'ai été rapidement immergé dans la richesse de sa culture. Le Têt m'a offert une occasion unique d'assister à des célébrations traditionnelles à la Citadelle impériale de Thang Long, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. J'ai été particulièrement touché par les rites ancestraux, tels que le culte des Génies du Foyer et la fabrication des bánh chưng, qui témoignent de la profondeur et de la vitalité des traditions vietnamiennes.

Assister aux célébrations du Têt à la Citadelle impériale de Thang Long, l'un des lieux les plus sacrés du Vietnam, a été une expérience profondément émouvante. J'ai été frappé par la richesse de ces traditions ancestrales, perpétuées depuis des millénaires. Ces rituels, tels que le culte des ancêtres et la fabrication des bánh chưng, témoignent d'une culture millénaire et d'un attachement profond à l'identité vietnamienne. La reconnaissance de la Citadelle comme patrimoine mondial de l'UNESCO est tout à fait justifiée, tant ce lieu est imprégné d'histoire et de spiritualité Je souhaite vivement que les valeurs inestimables de ce site soient davantage mises en lumière et que des efforts accrus soient déployés pour préserver ces traditions culturelles.

M. Jonathan Wallace Baker, Représentant en chef de l’UNESCO au Vietnam, accorde une interview. Photo d’archives de l’UNESCO

Journaliste Bich Vân : Comment trouvez- vous l’environnement de travail à Hanoï ?

M. Jonathan Wallace Baker: Hanoï, avec ses nombreux lacs et rivières, est une ville d'une beauté saisissante. Malgré le fait que ma famille et moi soyons étrangers, nous nous sentons chez nous grâce à l'accueil chaleureux des Vietnamiens. Leur hospitalité est légendaire et nous sommes toujours ravis de découvrir l’architecture locale. Fort du titre de 'Ville de design' décerné par l'UNESCO en 2019, je souhaite renforcer la collaboration entre le Bureau de l'UNESCO au Vietnam et la ville de Hanoï afin d'en faire une référence régionale en matière de design.

Journaliste Bich Vân : Quels sont les aspects de la culture et du quotidien de Hanoï qui vous ont impressionné le plus ?

M. Jonathan Wallace Baker: Je suis particulièrement intéressé par la ville de Hanoï et sa société. J'ai observé que les Hanoïens cultivent une certaine sérénité et favorisent la paix dans leurs interactions, ce qui me rappelle les valeurs fondamentales de l'UNESCO. Promouvoir la paix par l'éducation, la science et la culture est au cœur de notre mission, et les exemples que je vois à Hanoï renforcent ma fierté d'être impliqué dans ce travail au Vietnam.

En 2010, l'UNESCO a inscrit la citadelle de Thang Long sur la liste du patrimoine mondial, saluant ses 13 siècles d'histoire, son rôle central dans le pouvoir vietnamien et la richesse de son patrimoine archéologique. Photo : VI

Journaliste Bich Vân : Qu’est ce qui se distingue Hanoï d’autres villes où vous avez travaillé

M. Jonathan Wallace Baker: La cohabitation harmonieuse des traditions ancestrales et des tendances contemporaines fait le caractère unique de Hanoï. Les traditions culturelles, revivifiées lors de cérémonies spécifiques, perpétuent la mémoire des ancêtres et transmettent un précieux héritage aux générations futures. Ce qui distingue Hanoï, c'est l'impulsion créative de ses jeunes générations qui contribuent avec passion à façonner l'avenir de la ville. C'est ce qui fait de Hanoï une ville d'exception.

Journaliste Bich Vân : Quels sont les enjeux de la préservation du patrimoine à Hanoï, et comment y faire face collectivement ?

M. Jonathan Wallace Baker: Hanoï, avec ses nombreux sites classés à l'UNESCO, témoigne d'un patrimoine universel exceptionnel, reflétant les valeurs communes de l'humanité. La reconnaissance par l'UNESCO des patrimoines de Hanoï souligne leur importance mondiale et leur place au sein du patrimoine commun de l'humanité. Il faut sensibiliser les Vietnamiens, et plus particulièrement les Hanoïens, à la préservation de leur patrimoine, c'est une étape cruciale pour assurer la pérennité de ce riche héritage.

Les stèles des docteurs du Temple de la Littérature de Hanoi, datant des époques Lê et Mac, ont été inscrites au registre 'Mémoire du monde' de l'UNESCO en 2010. Photo : VI

Journaliste Bich Vân : Parmi les patrimoines de Hanoi que vous avez visités, quel est celui qui vous impressionne le plus?



M. Jonathan Wallace Baker: Je suis fasciné par la richesse du patrimoine hanoïen, qui s'étend de la Cité impériale de Thang Long, véritable témoignage de l'histoire vietnamienne, au Temple de la Littérature, gardien de la tradition littéraire, en passant par la fête de Giong, célébration vivante du folklore local..

Journaliste Bich Vân : Le titre de 'Ville des patrimoines' est parfaitement à Hanoï. Quelle facette de ce riche héritage vous touche le plus ?



M. Jonathan Wallace Baker: Oui, Hanoi est vraiment un trésor patrimonial. Je suis impressionné par les efforts déployés par la municipalité de Hanoï et ses partenaires pour préserver et promouvoir ce riche patrimoine, notamment sur la scène internationale.

Journaliste Bich Vân : Je vous remercie beaucoup.

Photos : UNESCO et archives de la VI. Graphique: Huong Thao: Traduction : Diêu Vân