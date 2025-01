Une femme officier participe pour la deuxième fois aux forces de maintien de la paix en Afrique

09/01/2025

Avant de rejoindre les missions de maintien de la paix, Mme Lien était enseignante d’anglais à l’École des officiers des forces spéciales de l’Armée vietnamienne. Elle a été déployée pour la première fois en juin 2019 au sein de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA). Lors de son premier séjour en République centrafricaine, Madame Liên a été profondément marquée par les scènes de pauvreté qu'elle a découvertes à son arrivée. L’aéroport international de la capitale, Bangui, était sommaire et rudimentaire ; les marchés apparaissaient désolés et boueux ; partout, des mouches, des gens affamés, souvent vêtus de haillons... Ces images ont provoqué un choc profond chez elle.

La femme officier Nguyên Thi Liên recueille les émotions des habitants locaux. Photo fournie par le personnage.

En plus de remplir ses fonctions au sein de la Mission, Mme Liên s’est engagée activement à aider la population locale à améliorer ses conditions de vie. Elle a initié des projets agricoles en enseignant aux habitants comment cultiver des légumes, des cacahuètes, du soja, du liseron d'eau et de la baselle. Importés directement du Vietnam, des semences ont été distribuées, accompagnées de formations sur les techniques de culture adaptées au climat et aux sols locaux.

Grâce à ces efforts, en peu de temps, les habitants ont pu créer des potagers productifs, ce qui a contribué à améliorer leur alimentation et leur niveau de vie.

La femme officier Nguyên Thi Liên (quatrième à gauche) pose avec ses collègues à la MINUSCA. Photo fournie par le personnage.

Ainsi, Mme Nguyên Thi Liên a encouragé les habitants possédant des terres à cultiver des légumes. Désormais, les familles vivant autour de la zone où elle réside disposent de rangées de légumes importés du Vietnam, tels que le liseron d'eau et la baselle. Elle a également partagé ses connaissances culinaires avec les habitants, en leur apprenant à préparer le bánh sắn nhân đậu xanh (boules de manioc aux haricots mungo) et à transformer les haricots en poudre pour en faire des boissons nutritives destinées aux enfants.

La femme officier Nguyên Thi Liên lors d'une séance de travail avec ses collègues à la Mission MINUSCA. Photo fournie par le personnage.

Au début de l'année 2020, lorsque la pandémie de Covid-19 a frappé l'Afrique du Sud, les populations locales n'étaient pas préparées à faire face à cette crise sanitaire, notamment en raison de l'absence de masques. Grâce à ses compétences en couture, la lieutenant-colonelle Nguyên Thi Liên a fabriqué près de 800 masques qu’elle a distribués aux membres de la Mission et aux habitants. Ces masques n’ont pas seulement contribué à prévenir la propagation du virus parmi les membres de la Mission, mais ils ont également aidé à modifier les perceptions locales. En effet, ils ont réduit la stigmatisation et la discrimination envers les personnes portant des masques, en les promouvant comme un outil essentiel dans la lutte contre le Covid-19.

Après avoir terminé sa mission en République centrafricaine, Mme Nguyên Thi Liên participe, en avril 2024, à la mission de l'Unité de génie militaire N°1 du Vietnam, en rejoignant la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abyei (FISNUA). Abyei est une région marquée par des conflits entre le Soudan et le Soudan du Sud depuis plus de dix ans. Cette zone reste instable tant sur le plan sécuritaire que politique. Pendant la saison sèche, la terre est stérile, mais lors de la saison des pluies, les routes deviennent boueuses ou inondées, rendant l'accès aux régions difficiles. Les habitants de cette région sont constamment menacés par le pillage, les conflits ethniques et les affrontements armés.

Grâce à son prestige, Nguyên Thi Liên a organisé un banquet auquel ont participé les représentants de 20 pays. Photo fournie par le personnage.

Partageant les difficultés des habitants, Nguyên Thi Liên a encouragé les locaux à offrir leurs terres pour dégager des voies et a activement participé à ces travaux aux côtés des habitants. Ainsi, elle et ses collègues ont aidé à dégager les routes, creuser des puits, construire des écoles, installer des lignes électriques et enseigner aux enfants. Les gestes généreux et l’empathie de cette femme officier vietnamienne ont profondément touché le cœur des habitants d'Abyei. Ainsi, les anciens, les enfants et les enseignants l'appellent avec émotion "Madame Liên" ou "Madame Afrique".

Pour sa part, le lieutenant-général Daniel Traoré, commandant des forces militaires de la Mission MINUSCA, lui a remis un certificat de mérite, accompagné de la mention suivante : "Votre gentillesse, votre charité et votre bonne volonté incarnent les valeurs fondamentales des Nations Unies. Vous méritez d'être une grande ambassadrice du Vietnam."./.

Texte : Thanh Hoa Photos : Công Dat/VI et fournies par le personnage. Graphique. Thao Nguyên. Traduction; Diêu Vân