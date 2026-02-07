Phu Tho : Valorisation de la marque des chapeaux coniques du village de Sai Nga

Apparu dans les années 1950, le métier traditionnel de confection des nón lá (chapeaux coniques en feuilles de latanier) du village de Sai Nga a traversé près d’un siècle d’histoire. Aujourd’hui, il constitue le principal moyen de subsistance pour de nombreux foyers locaux et représente environ 40 % de leurs revenus annuels.



Situé sur les rives du fleuve Thao, dans la commune de Cam Khe, province de Phu Tho, le village de fabrication de chapeaux coniques de Sai Nga se distingue par la préservation et le développement dynamique de son métier traditionnel : la confection des nón lá (chapeaux coniques en feuilles de latanier).

Apparu dans les années 1950, cet artisanat a traversé près d’un siècle d’histoire. Aujourd’hui, il constitue le principal moyen de subsistance pour de nombreux foyers locaux et représente environ 40 % de leurs revenus annuels. Les chapeaux comiques de Sai Nga sont réputés pour leur beauté délicate et leur durabilité exceptionnelle.

Grâce aux mains habiles des artisans, ces chapeaux d'une blancheur éclatante et au fil délicat, sont devenus un produit indispensable dans la vie quotidienne, répondant ainsi aux besoins variés du marché moderne.

Confection des nón lá (chapeaux coniques en feuilles de latanier). Photo: VNA

En 2004, Sai Nga a été officiellement reconnu comme village de métier traditionnel par le Comité populaire provincial. Puis en 2021, les chapeaux coniques de Sai Nga ont été certifiés produit OCOP 3 étoiles, et en 2024, il a été promu à 4 étoiles.

En 2020, cet artisanat a été reconnu en tant que patrimoine culturel immatériel par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, un jalon important qui confirme la valeur culturelle et l'importance sociale des métiers traditionnels de la région des Rois fondateurs Hung.

Pour préserver ce métier traditionnel, la coopérative des chapeaux coniques en feuilles de Sai Nga a été créée en 2026 sous l'impulsion de l’artisane Pham Thi Tuyen. La coopérative regroupe 26 foyers membres qui s'entraident techniquement et assurent l'écoulement des produits.

En outre, les autorités communales mènent régulièrement des actions de sensibilisation auprès de la population, encourageant la diversification des produits de chapeaux coniques et l’amélioration de leur qualité. L’objectif est à la fois de répondre aux besoins de la vie quotidienne et de développer des produits à vocation commerciale et touristique, promus dans les sites touristiques à l’intérieur et à l’extérieur de la province.

Par ailleurs, la commune coordonne avec le secteur de l’éducation pour introduire le métier de fabrication de chapeaux coniques dans les écoles, permettant aux élèves de découvrir, d’expérimenter et de perpétuer les savoir-faire du village artisanal traditionnel./.