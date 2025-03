Maypaperflower : les fleurs de papier révèlent le cachet de Huê

Les fleurs de Maypaperflower sont fabriquées à partir de papier d’art durable et respectueux de l’environnement, tandis que les cadres sont réalisés en bois naturel. Chaque œuvre, minutieuse dans les moindres détails, s'inspire de la culture vietnamienne et reflète une beauté à la fois traditionnelle et contemporaine. Les produits de Maypaperflower sont exportés en Europe, en Amérique, et en Australie, témoignant de la qualité de ses créations et contribuant à faire connaître l’image du Vietnam à l’étranger. En plus de sa dimension artistique, Maypaperflower joue également un rôle social en créant des emplois pour des femmes, notamment celles en difficulté, les aidant ainsi à trouver une stabilité financière et à renforcer leur confiance en elles.