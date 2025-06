Chapeau conique en feuilles de lotus : une création originale de Huê

30/06/2025

Les chapeaux coniques, symboles emblématiques de la culture vietnamienne, occupent une place de choix dans l’histoire et l’artisanat de Huê, ancienne capitale de la dynastie des Nguyên. Connus sous le nom de nón lá, ils se déclinent aujourd’hui en plusieurs styles, tels que le chapeau traditionnel à trois couches, le nón bài thơ (chapeau à poème) ou encore ceux confectionnés en feuilles de palmier. Récemment, les artisans de Huê ont innové en créant un modèle unique : le chapeau conique en feuilles de lotus.

Nguyên Thanh Thao, créateur des chapeaux coniques en feuilles de lotus.

Nguyên Thanh Thao, 37 ans, fondateur de la marque Sen Thao, résidant dans le district de Huong So, incarne cette créativité. Passionné par l’artisanat, il a su transformer des feuilles de lotus en véritables chefs-d'œuvre. La confection de ces chapeaux exceptionnels requiert plusieurs étapes minutieuses. Le processus de fabrication débute par la sélection des plus belles feuilles de lotus, choisies pour leur couleur et leur finesse. Elles subissent ensuite un traitement spécifique visant à garantir leur durabilité et à préserver leur beauté naturelle. Les chapeaux sont fabriqués par les artisans du village de Dôc So à Huê, renommé depuis longtemps pour ses chapeaux en feuilles de latanier.

« Chaque chapeau conique en feuille de lotus est une œuvre d’art qui exige patience et minutie », explique Nguyên Thanh Thao. Son objectif : proposer un produit à la fois esthétique et porteur d’une profonde signification culturelle et naturelle. En effet, les feuilles de lotus symbolisent la pureté et la sophistication, des valeurs en parfaite harmonie avec l’âme de Huê.

Les feuilles de lotus sont récoltées lorsque les fleurs commencent à s’épanouir. Elles doivent être anciennes, d’un vert foncé, avec des nervures bien marquées et exemptes de parasites.

Nguyên Thanh Thao échange avec les artisans pendant la fabrication des chapeaux coniques.



Aucun chapeau ne ressemble à un autre : ils se distinguent par leurs nuances de vert et les nervures des feuilles, rendant chaque pièce unique. À la fois élégants, originaux et pratiques, ces chapeaux nécessitent entre sept et dix jours de travail, un délai crucial pour garantir à la fois leur beauté et leur solidité.

Trân Thi Huong, artisane forte de plus de 30 ans d’expérience dans le village de Dôc So, témoigne : « La fabrication des chapeaux en feuilles de lotus demande une technique différente de celle utilisée pour les feuilles de palmier. Une grande dextérité est indispensable, car il faut éviter de déchirer les feuilles. »