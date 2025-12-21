Le Festival 2025 des villages d’artisanat : préserver l’héritage, construire l’avenir

M. Nguyen Duc Trung, secrétaire adjoint du Comité du Parti de la ville et président du Comité populaire de Hanoï, prononce un discours. Photo : Tran Thanh Giang/VI

Depuis des millénaires, la région de Kẻ Chợ, cœur de l’ancienne cité de Thang Long, constitue un lieu de rencontre pour les artisans talentueux venus de tout le pays. Cette tradition multiséculaire a façonné l’identité de Hanoï, qui abrite aujourd’hui plus de 1 350 villages d’artisanat, dont 337 officiellement reconnus, lui valant le surnom de « terre aux cent métiers ».

Vo Van Hung, vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, prend la parole. Photo : Trần Thanh Giang/VI

Dans ce contexte, le Festival international de préservation et de développement des villages d’artisanat 2025, organisé du 14 au 18 novembre au Centre du patrimoine de la Citadelle impériale de Thang Long, s’est déployé sur plus de 4 000 m² et a accueilli 350 stands répartis en cinq espaces thématiques : préservation et patrimoine ; créativité et développement ; OCOP et gastronomie ; espace international ; et le « Festival des fleurs de Hanoï ».

Placée sous le thème « Préservation, développement et intégration internationale », cette édition a porté une vision du développement durable fondée sur quatre piliers stratégiques : des villages d’artisanat verts et respectueux de l’environnement ; des villages écologiques ; des villages engagés dans la transition numérique ; et l’objectif de neutralité carbone.