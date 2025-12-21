Le Festival 2025 des villages d’artisanat : préserver l’héritage, construire l’avenir
Le 14 novembre au soir, dans l'enceinte de la Citadelle impériale de Thang Long, site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, s'est ouvert officiellement le Festival international de préservation et de développement des villages d'artisanat traditionnel 2025. Cet événement marque une étape importante : il commémore le 80e anniversaire de la création du secteur de l'Agriculture et de l'Environnement (14 novembre 1945 - 14 novembre 2025), célèbre le succès du 18e Congrès du Comité du Parti de Hanoï (mandat 2025-2030) et se projette vers le 14e Congrès national du Parti.
À la Citadelle impériale de Thang Long, le Festival international de préservation et de développement des villages d’artisanat traditionnel 2025 a offert un panorama vivant et inspirant de l’essence de l’artisanat vietnamien dans un contexte d’intégration internationale. Réunissant des participants de plus de 30 pays et des milliers d’artisans, l’événement a mis en lumière la richesse, la diversité et la vitalité des métiers traditionnels.
Depuis des millénaires, la région de Kẻ Chợ, cœur de l’ancienne cité de Thang Long, constitue un lieu de rencontre pour les artisans talentueux venus de tout le pays. Cette tradition multiséculaire a façonné l’identité de Hanoï, qui abrite aujourd’hui plus de 1 350 villages d’artisanat, dont 337 officiellement reconnus, lui valant le surnom de « terre aux cent métiers ».
Dans ce contexte, le Festival international de préservation et de développement des villages d’artisanat 2025, organisé du 14 au 18 novembre au Centre du patrimoine de la Citadelle impériale de Thang Long, s’est déployé sur plus de 4 000 m² et a accueilli 350 stands répartis en cinq espaces thématiques : préservation et patrimoine ; créativité et développement ; OCOP et gastronomie ; espace international ; et le « Festival des fleurs de Hanoï ».
Placée sous le thème « Préservation, développement et intégration internationale », cette édition a porté une vision du développement durable fondée sur quatre piliers stratégiques : des villages d’artisanat verts et respectueux de l’environnement ; des villages écologiques ; des villages engagés dans la transition numérique ; et l’objectif de neutralité carbone.
Cette année, Hanoï a accueilli plus de 50 organisations internationales, dont 20 dirigeants du Conseil mondial de l’artisanat (WCC), ainsi que des représentants de 30 pays et territoires. Un temps fort du festival a été l’évaluation et la reconnaissance par le WCC de deux villages d’artisans — Son Dong (sculpture et laque) et Chuyen My (incrustation de nacre et laque) — en tant que membres officiels du Réseau mondial des villes artisanales créatives, après le succès des villages de céramique de Bat Trang et de soie naturelle de Van Phuc, déjà reconnus dans la région Asie-Pacifique.
Lors de la cérémonie d’ouverture, le président du Comité populaire de Hanoï, Nguyen Duc Trung, a souligné : « Ce festival est un événement culturel, économique et social d’envergure, un pont entre l’essence du passé et les aspirations du présent, faisant de la culture une ressource endogène au service d’un développement durable. »
Parallèlement aux expositions, une série d’activités professionnelles s’est tenue dans le cadre du festival, notamment : l’Atelier international “Préservation et développement des villages d’artisanat traditionnel à l’ère verte et numérique” ; la Conférence sur la promotion du commerce et de l’investissement pour les villages d’artisanat traditionnel ; ainsi que le Concours des produits artisanaux vietnamiens.