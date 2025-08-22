Tu Van, le village qui coud le drapeau national depuis 80 ans

22/08/2025

À Hanoï, derrière les drapeaux rouges à l'étoile jaune qui flottent fièrement dans la capitale, se cache un savoir-faire ancestral. Ils sont l’œuvre des mains habiles des artisans du village de Tu Van, situé dans la commune de Chuong Duong. Depuis 80 ans, les habitants de ce village perpétuent cette tradition avec un dévouement total. Chaque drapeau est confectionné avec minutie, incarnant l'amour et la fierté des couturiers pour leur patrie.

Les drapeaux de Tu Van sont vendus dans tout le pays et exportés au Laos, au Cambodge, en Europe et aux États-Unis.

La tradition de confection de drapeaux nationaux à Tu Van a vu le jour en août 1945. À cette époque, les artisans et couturiers du village ont été invités par le Comité de Résistance à Hanoï. Ils se sont rendus rue Hang Bong pour rejoindre la Coopérative du Drapeau Rouge et broder des drapeaux au service de la révolution. Ce moment historique a non seulement établi la couture comme un moyen de subsistance pour le village, mais a également fait de cette profession un symbole de fierté et de dévouement, transmis de génération en génération.

À l'approche du 80e anniversaire de la Révolution d'août et de la Fête nationale, le 2 septembre, une effervescence particulière règne au village. Dans les ateliers comme dans chaque maison, le bourdonnement incessant des machines à coudre témoigne d'une véritable course contre la montre. Sous les mains habiles des artisans, chaque drapeau rouge à l'étoile jaune est confectionné avec soin, l'un après l'autre.

Le métier de confection de drapeaux est une tradition qui se transmet de génération en génération au sein de nombreuses familles de Tu Van.

Dans l'atelier familial de Nguyen Van Phuc, une trentaine d’ouvriers travaillent à plein régime pour respecter les délais de livraison. À l’approche des grandes fêtes nationales, a-t-il expliqué, les commandes augmentent d'une fois et demie, voire doublent. Pour y répondre, son atelier doit faire des heures supplémentaires et s'adapter à cette demande croissante.

Selon Nguyen Van Phuc, la tradition du village a évolué sans perdre son âme. « Autrefois, la couture des drapeaux était principalement réalisée à la main. Bien que difficile et fatigante, cette tâche remplissait les habitants de Tu Van d’une grande fierté, celle de contribuer à la joie commune du pays. Aujourd'hui, grâce à la mécanisation et aux technologies d'impression, le rendement a considérablement augmenté. Cependant, le respect et le soin pour l’image sacrée du drapeau national sont toujours préservés par les ouvriers du village. »

Outre les drapeaux nationaux, les artisans de Tu Van confectionnent aussi des banderoles, des drapeaux internationaux et des commandes spéciales pour les événements.



Selon Mme Vuong Thi Nhung, issue d'une famille de confectionneurs de drapeaux depuis quatre générations, la production d'un drapeau national est un processus méticuleux. « La confection nécessite près de dix étapes, dont le choix du tissu, la teinture, la découpe et la couture. Parmi elles, la sélection du tissu joue un rôle déterminant : il doit être épais, sa couleur rouge doit être vive et ne pas s'estomper avec le temps. » Forte de ses 20 ans d'expérience, Vu Thi Thuong a insisté sur l'importance de la minutie dans son métier. « La fabrication d'un drapeau national ne laisse aucune place à l'erreur. Chaque pièce doit garantir une précision absolue au niveau des proportions, des couleurs, de la forme et des coutures. »



Les habitants de Tu Van pratiquent cet artisanat depuis 80 ans.

Depuis 80 ans, le drapeau rouge à l'étoile jaune est le symbole de l'indépendance et de la liberté du Vietnam.

En plus d'alimenter le marché intérieur, les ateliers du village de Tu Van exportent également leurs produits à l’étranger. Ces drapeaux sont destinés à la communauté vietnamienne d'outre-mer, notamment aux États-Unis, en Allemagne et au Japon.

Texte : Ngân Ha – Photos : Khanh Long/VI Traduction : Diêu Vân



