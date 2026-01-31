Hanoï ouvre une exposition dédiée aux créations artisanales

À l’approche du Têt du Cheval 2026, Hanoï a inauguré, le 28 janvier au village d’encens de Quang Phu Cau, une exposition mettant à l’honneur des produits artisanaux innovants et des créations contemporaines, illustrant la volonté de la capitale de conjuguer préservation des métiers traditionnels, créativité et intégration au marché moderne.



L'ouverture de l'exposition dédiée aux créations artisanales à Hanoi. Photo: VNA

Dans la soirée du 28 janvier, au site touristique du village d’encens de Quang Phu Cau, commune d’Ung Thiên (Hanoï), le Service municipal de l’Industrie et du Commerce, en coordination avec le Comité populaire local, a inauguré une exposition dédiée aux produits artisanaux et aux nouveaux modèles de design créatif. L’événement s’inscrit dans le cadre des activités célébrant le Têt du Cheval 2026.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Nguyen Dinh Thang, vice-directeur du Service de l’Industrie et du Commerce de Hanoï, a souligné que cette initiative célébrait non seulement le succès du 14ᵉ Congrès national du Parti, mais traduisait également la volonté de la capitale de préserver et de valoriser les métiers artisanaux traditionnels, en les associant à l’innovation et à l’intégration internationale.

Selon lui, l’exposition ne se limite pas à une simple présentation de produits, mais constitue un espace de convergence entre culture, créativité et aspirations au développement, servant de passerelle entre tradition et modernité pour les villages de métiers de Hanoï.

Ces dernières années, la municipalité a érigé le développement de l’industrie rurale et la sauvegarde des villages artisanaux en priorités, à travers des programmes de formation professionnelle, de soutien au design, de construction de marques et de promotion commerciale sur les marchés national et international.

Les visiteurs à l'exposition. Photo: VNA

L’exposition offre ainsi aux coopératives, entreprises et ateliers artisanaux une occasion précieuse de se rapprocher des consommateurs, de mieux appréhender les tendances du marché et d’élargir leurs canaux de distribution, notamment à l’approche du Nouvel An lunaire.

Parallèlement, l’événement met en lumière le patrimoine culturel local. Il rassemble près de 60 stands présentant plusieurs centaines de produits artisanaux : vannerie en bambou et rotin, encens, objets en bois, cadeaux, décoration intérieure et articles dédiés au Têt. Les œuvres exposées allient identité culturelle traditionnelle, design contemporain, créativité et respect de l’environnement, répondant aux exigences croissantes du marché intérieur comme de l’exportation.

L’exposition se poursuit jusqu’au 1er février 2026./.