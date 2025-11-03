Kim Bông, village de menuiserie de Hôi An : quatre siècles de savoir-faire et d’art

03/11/2025

Situé à proximité de la vieille ville de Hôi An, le village de menuiserie de Kim Bông est depuis longtemps réputé pour le talent de ses artisans. L’art de la menuiserie y est pratiqué depuis le XVIIᵉ siècle, transmis d’abord de père en fils avant de s’ouvrir à tous les villageois désireux d’apprendre ce métier. De génération en génération, Kim Bông reste aujourd’hui l’un des villages artisanaux les plus emblématiques du Centre du Vietnam.

Des touristes étrangers découvrent la technique traditionnelle de sciage du bois au village de menuiserie de Kim Bông.

Autrefois rattaché au district de Duy Xuyên, dans la province de Quang Nam (aujourd’hui intégré au quartier de Hôi An, ville de Dà Nang), Kim Bông aurait été fondé au XVIᵉ siècle par un immigrant originaire de Thanh Hoa. Les artisans du village se sont spécialisés dans trois grands domaines que sont la charpente, la construction navale et l’ameublement. Plus tard, de nombreux charpentiers de Kim Bông furent sollicités par la dynastie des Nguyên (1802–1945) à Huê pour édifier palais et mausolées, marquant de leur savoir-faire certaines des plus prestigieuses réalisations architecturales de l’époque.

La menuiserie est un artisanat traditionnellement masculin. Pour devenir ouvrier qualifié, trois à cinq années d’apprentissage sont nécessaires ; pour accéder au rang d’artisan accompli, il faut compter entre quinze et vingt ans d’expérience. L’empreinte des charpentiers de Kim Bông se retrouve encore aujourd’hui dans la vieille ville de Hội An, à travers ses maisons en bois, ses maisons communales et ses temples familiaux, qui participent à l’harmonie architecturale ayant valu à la cité sa reconnaissance par l’UNESCO.

Des touristes visitent l’espace d’exposition de la famille de l’artisan Huỳnh Ri.

Outre ces constructions, le village continue de développer un artisanat dynamique. Plus d’une cinquantaine de produits y sont fabriqués, parmi lesquels statues, panneaux à sentences parallèles, enseignes horizontales et bien d’autres créations. Nombre de ces œuvres ont été récompensées lors de concours nationaux d’artisanat. Elles sont aujourd’hui exportées vers l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Australie, tout en alimentant le marché national à Huê, Da Nang, Hô Chi Minh-Ville et Hanoi.

Des pièces artisanales en bois uniques et raffinées.

La singularité des créations de Kim Bông réside dans l’alliance entre sophistication et familiarité. Les peintures représentant les quatre animaux sacrés (dragon, licorne, tortue, phénix), les motifs des quatre saisons (printemps–abricotier, été–orchidée, automne–chrysanthème, hiver–bambou), ou encore les scènes évoquant la vie des villages vietnamiens, éveillent à la fois des souvenirs culturels profonds et répondent aux goûts des visiteurs. Les artisans s’efforcent de préserver les techniques traditionnelles tout en adaptant leur savoir-faire aux besoins contemporains, contribuant ainsi au dynamisme et au rayonnement du village.

Cérémonie traditionnelle en l’honneur du fondateur de la menuiserie.

Aujourd’hui, la menuiserie de Kim Bông ne se limite pas à la préservation d’un savoir-faire ancestral : elle participe activement à la valorisation de l’identité culturelle locale et offre aux visiteurs, vietnamiens comme étrangers, une meilleure compréhension de la valeur du travail manuel au Vietnam. Après plus de quatre siècles d’existence, les artisans de Kim Bông incarnent la vitalité d’un patrimoine vivant, intimement lié à l’histoire de la vieille ville de Hôi An, et continuent de faire rayonner son héritage à travers le temps et les générations./.