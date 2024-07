Lumi Smart Factory, leader national du marché des objets connectés

L’usine a été mise en chantier début 2022 sur une superficie de 6.000 m². D’un investissement de plus de 100 milliards de dóngs, elle fabrique des équipements de maison intelligente, d'éclairage intelligent pour la société Lumi Vietnam. Elle produit aussi des équipements IoT high-tech, fournit des services ODM, OEM, EMS à des partenaires vietnamiens et étrangers. Entrée en opération en avril 2024, l’usine dispose d’une capacité annuelle installée d’un million d’équipements de maison intelligente, 500.000 d’éclairage intelligent et des millions d’objets d’équipements IoT.



Vue panoramique de l’usine Lumi Smart Factory

Usine de production d'appareils électroniques de premier plan aux normes internationales du Vietnam, Lumi Smart Factory dispose de hautes technologies, d’une chaîne de fourniture diversifiée et d'un personnel qualifié. Les chaînes de production SMT, DIP sont munies d'appareils de marque Yamaha (Japon), de matériaux et composants électroniques américains, japonais et sud-coréens.

« Entrée sur le marché vietnamien de la maison intelligente alors qu’il n’en était qu’à ses débuts, Lumi a mis sur pied au cours des 12 dernières années un écosystème complet de maison intelligente, leader, avec plus de 80 produits. Un succès dû à l’autonomie dans la recherche et le développement de produits. Le moment est venu, nous sommes déterminés à anticiper de manière proactive la vague de production d’appareils IoT au Vietnam. Lumi Smart Factory peut aider d’autres sociétés partenaires telles que Lumi Making Product à se développer plus rapidement. Je suis sûr que dans 5 à 10 ans, nous serons fiers d’utiliser des produits vietnamiens de la même façon que les Sud-Coréens et les Japonais utilisent les produits de leur pays », a affirmé Nguyên Duc Tai, PDG de Lumi Vietnam.

Située au cœur du parc industriel Thang Long 3, l’une des zones de développement économique les plus puissantes de la province de Vinh Phuc, et forte de ses compétences en terme de recherches et de développement technologiques, Lumi Smart Factory vise en 2025 à fabriquer 75,44 milliards d’équipements IoT utilisés dans le monde entier, selon les chiffres de Statista.

« Lumi a choisi une voie épineuse et pleine de défis, cependant je suis convaincu que nous obtiendrons des succès comme les puissances technologiques du monde, et que Lumi deviendra la fierté du Vietnam. Ma confiance se base non seulement sur les actuels succès de Lumi, mais encore sur ses échecs qui l’aideront à surmonter les défis futurs. L’histoire de Lumi inspire les jeunes aimant les technologies et les affaires à avoir confiance en eux-mêmes et à apporter leur part au développement socio-économique du pays », a partagé Bui The Duy. vice-ministre des Sciences et des Technologies./.