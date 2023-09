Vinapharma, producteur de produits aux normes Halal

12/09/2023

De retour au Vietnam après un voyage de promotion commerciale sur le marché des Émirats arabes unis (EAU) en février 2020, Nguyen Thi Diem Hang, directrice générale adjointe du groupe Vinapharma, a commencé à travailler sur la création de produits de beauté verts Halal pour l’exportation vers les pays du Moyen-Orient.

La variété de céleri « super géant », d’une hauteur d'environ 1 m et pesant de 1,9 à 3 kilos par pied, répond aux normes internationales et est cultivée avec succès dans les fermes de haute technologie du groupe Vinapharma. Photo : Vinapharma



Selon Hang, les normes Halal sont les normes les plus strictes au monde, supérieures aux normes de la FDA américaine. Les musulmans ont établi ces normes pour exiger les produits les plus propres et les plus sûrs. Par conséquent, lorsqu’un produit répond à cette norme et entre sur le marché du Moyen-Orient, il pénétra automatiquement sur des marchés tels que l’Europe et l’Amérique et sera même exporté dans le monde entier.

En conséquence, Halal est l'ensemble des normes relatives au processus de production d'un produit, depuis la zone de plantation jusqu'à l'usine. Par exemple, pour le standard agricole, il doit répondre à des critères tels que Global GAP ou Organic. Pour les usines, elles doivent obtenir des certifications telles que GMP, ISO et HACCP.

Le groupe Vinapharma a commencé à ajouter de la valeur aux produits agricoles vietnamiens avec des produits de qualité différente. Récemment, la variété de céleri « super géant », haute d'environ 1 m et pesant de 1,9 à 3 kg le pied, a été cultivée avec succès dans la ferme de haute technologie du groupe Vinapharma. Pham Quang Truong, PDG, du groupe Vinapharma, a déclaré que ce projet avait été réalisé pour faire des recherches sur les extraits de céleri de la marque Green Beauty après avoir réussi à produire des produits sous forme de poudre et de tisane.

« Grâce à la technologie israélienne de culture sous serres et aux normes Global GAP, l'environnement de cuultyure est stable, avec une irrigation automatique 12 fois par jour et des engrais microbiens uniquement. Avec les résultats actuels, le groupe Vinapharma affirme son rôle pionnier dans l'application de la technologie israélienne pour améliorer la qualité des plants de céleri » , a exprimé Truong.

Vinapharma a désormais obtenu les normes de l'agriculture biologique pour sa variété de céleri « super géant » et les normes d'usine pour la production d'extraits de céleri Green Beauty sous forme de poudre et de tisane. Vinapharma se concentre sur les produits végétaux et fruitiers solubles, car ils conviennent aux habitudes alimentaires des consommateurs musulmans qui préfèrent ne pas consommer directement de légumes verts frais. Les fruits et légumes solubles sont donc considérés comme des produits viables répondant à leurs habitudes de consommation.



Actuellement, la technologie de production de cette gamme de produits est une exclusivité de la société Vinapharma, qui a été commandée par des experts israéliens. L'entreprise attend la certification Halal de ces produits avant de les exporter vers le marché du Moyen-Orient.

Parallèlement aux gammes de produits existantes, la création réussie du céleri « super géant » affirme une fois de plus la position de leader du groupe Vinapharma, son engagement envers la qualité, l'innovation continue et, plus important encore, l'application de la technologie pour renforcer le label vietnamien. Nguyen Thi Diem Hang a déclaré que l'objectif de l'entreprise va au-delà de la simple certification Halal pour exporter des produits vers le Moyen-Orient et les marchés Halal./.