Eherbal, spécialisé dans la production des produits solubles

22/10/2024

Eherbal est une marque de produits solubles, appliquant la technologie de lyophilisation, de la SARL des équipements HP Vietnam. Il s’agit d’une méthode de séchage des légumes utilisant des températures et une pression basses pour éliminer l'eau sans altérer la couleur, la structure des fibres ou les nutriments des fruits et légumes. Cette technologie offre de bonnes perspectives pour les exportations de produits agricoles vietnamiens.

Fondée en 2017, la SARL des équipements HP Vietnam réunit des experts passionnés par le développement de solutions technologiques dans le secteur agricole. Le Thi Duyen, directrice de la SARL HP Vietnam à l'époque était expert en agriculture, avait beaucoup voyagé pour étudier les machines et technologies de pointe dans le monde entier. Elle envisageait un avenir où les produits agricoles du Vietnam pourraient être conservés et transformés en produits de haute qualité à l'aide d'une technologie de pointe. Grâce à la création d'Eherbal, une marque spécialisée dans des produits agricoles transformés, Duyen et son équipe ont investi dans des équipements modernes, notamment des machines de lyophilisation capables de traiter jusqu'à quatre tonnes de produits par jour. Cette technologie, encore relativement peu répandue au Vietnam, a permis à Eherbal de produire de haute qualité.

Traitement préliminaire des matières premières à l'usine de production de produits de la marque Eherbal .

Les gammes de produits d'Eherbal comprend des céréales en poudre (OmiPure, NutriPure), de l’huile de noix de macadamia, des compléments vitaminiques et détoxifiants, ainsi que des poudres de divers fruits et légumes tels que l’herbe à poivre Houttuynia cordata, le gấc (Momordica cochinchinensis), la carotte, le brocoli, le matcha, la mangue, la goyave, le durian… et des tisanes. Ces produits ont reçu le certificat d'exportation de la FDA américaine et répondent aux normes d'exportation.

Vérification de la qualité du produit après séchage à l’aide de la technologie de lyophilisation.

Eherbal a présenté ses produits en Russie, où ils ont reçu des commentaires positifs de Sayanok Anastacia Urievna, responsable du Conseil de développement de la coopération vietnamienne relevant de l'Association russe des exportateurs et importateurs. Eherbal a pour objectif de devenir l'un des principaux producteurs de produits à base de plantes médicinales de haute qualité au Vietnam, d'augmenter la valeur des produits agricoles et de promouvoir les exportations agricoles vietnamiennes à l'échelle mondiale.

En partageant les avantages de la technologie de lyophilisation et du broyeur à mortier, Le Thi Duyen a expliqué qu'elle élimine l'eau des légumes à basse température et à basse pression sans altérer leurs nutriments, tandis que le broyeur à mortier produit des poudres fines qui préservent les nutriments. Cette combinaison permet d'obtenir des produits purs, naturels et pratiques.

Ces cinq prochaines années, Eherbal a pour objectif de devenir une marque nationale forte dans l'industrie de transformation agricole et d'étendre ses exportations aux États-Unis, au Japon et en Corée du Sud./.

Réalisé: Bich Vân - Viêt Cuong/VI - Traduction: Hà Vu