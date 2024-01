HONECO ou le miel vietnamien d'excellence

En 1993, Lê Thi Nga, une enseignante de biologie, s’est mariée avec un jeune homme à Huong Lôc, province de Vinh Phuc (Nord) et s'y est installée. La famille de son mari pratique depuis trois générations l’apiculture, son beau-père est même un apiculteur célèbre de la région surnommé Ty Ong (Ty abeille). La fidélité au métier ancestral de la famille de son mari l’a inspirée et elle a décidé de participer aux travaux de recherche sur les produits de la coopérative Ong Mât Vinh Phuc (abeilles mellifères Vinh Phuc).

Lorsqu'elle était étudiante en biologie, Nga a mené des recherches pour faire du miel des produits médicinaux bénéfiques à la santé humaine, préparés avec des extraits de plantes vietnamiennes tels que gingembre, mandarins, fruit de la passion …. dans le souhait que le miel soit utilisé largement dans la vie quotidienne. Ses dix ans d'activité dans la filière de l’apiculture l’ont attachée de plus en plus à ce métier.

Cependant, elle se souciait toujours que le modèle d’apiculture familiale se montre peu rentable, le revenu des apiculteurs reste modeste, et l’offre en miel n’est pas stable.

Avec son mari, elle est déterminée à créer un cycle fermé, allant de l’expertise de la qualité du miel, la création de produits médicinaux jusqu’à l’exportation.

Expert en biochimie, Lê Thi Nga fait toujours de son mieux pour créer des produits de qualité à base de miel. Photo : Viêt Cuong

Le Vietnam est le paradis de plantes médicinales et des produits agricoles, et les produits de la société par actions des abeilles Tam Dao (HONECO) comprenant dans leurs ingrédients du gingembre, du fruit de la passion, de la mandarine, des cordyceps…. contribuant à varier les compléments alimentaires, la nutrition et à fortifier la beauté des femmes.

HONECO dispose actuellement d’une cinquantaine de lignes de produits telles que tacumin, miel au curcumin, miels aux mandarines de Tam Dao, au fruit de la passion, au gingembre, au gingembre et à la citronnelle, lait de la reine d’abeille… La société les exporte vers l’UE, les Etats-Unis, la Corée du Sud, le Japon, la Suède, Singapour….

Faire figurer le miel vietnamien sur la carte du monde



Faire figurer le nom du miel vietnamien sur la carte du monde est le but de HONECO. Ses produits sont créés au profit de la demande des consommateurs et de la santé de la communauté. Le premier produit de Nga, directrice générale de HONECO, est le miel au fruit de la passion, créé à l’origine pour son fils. Comme il toussait à l’âge de trois ans et refusait de boire du miel, sa mère ajoutait du fruit de la passion au miel. Et le miel au fruit de la passion est depuis un produit majeur de la société, distribué dans la chaîne de supermarchés Hao Mart (Singapour). Nga a tiré de cette expérience une leçon, c’est qu’on doit ajouter des arômes de plantes médicinales au miel pour s’adapter au goût de chaque consommateur.

Les abeilles élevées en pleine nature donnent du miel de haute qualité. Photo d’archives

Un autre produit de HONECO est le miel Tacumin, créé et développé grâce à un client. Un jour, une cliente de HONECO a commandé du miel au curcumin pour fortifier sa santé alors qu’elle souffrait de cancer de l’estomac. Sa santé s'est depuis nettement améliorée et HONECO veille depuis à développer ce produit. Tacumin a été inséré par la province de Vinh Phuc dans le groupe de compléments alimentaires pour la communauté du « Livre Jaune de création du Vietnam ». HONECO en produit en série pour exporter vers Dubai (Emirats arabes unis-EAU) et la Corée du Sud.



Concernant le miel brut, HONECO en exporte 60 tonnes par an vers la Corée du Sud et l’Allemagne, 80 tonnes vers les Etats-Unis et a reçu plusieurs commandes provenant de Suède, de Dubaï (EAU), du Japon. HONECO figure parmi les premières sociétés d’exportation du miel du Vietnam, un symbole des produits dérivés du miel haut de gamme de la marque vietnamienne.

L’usine HONECO a une capacité installée de 1.000 tonnes par an, son miel aux plantes médicinales est certifié FDA des Etats-Unis, produit de qualité de l’ASEAN, produit industriel rural national, produit quatre étoiles OCOP.

HONECO s’est fixée pour objectif d’exporter 70% de sa production ces trois années prochaines, de créer des circuits de découverte de l’apiculture du Vietnam destinés aux touristes étrangers, a fait savoir Nguyen Van Truong, président du Comité administratif de HONECO.

Récemment, l’association internationale de promotion de l’investissement et du commerce ASEAN-Kunming (Chine) a signé un document de coopération stratégique intégrale avec HONECO portant sur la commercialisation de ses produits à base du miel en Chine et en Asie ./.

Une zone d’apiculture de HONECO. Photo d’archives

Texte : Bich Vân Photos: Viêt Cuong et archives de la VI. Traduction : Diêu Vân