KB EcoLife rencontre le succès avec ses éponges en luffa pour exportation

10/08/2023

Avec sa méthode traditionnelle de transformer des éponges de luffa en des produits utiles à la vie quotidienne donc éponge de bain, éponge de vaisselle, semelles pour les chaussures… les produits en luffa de la société KB EcoLife sont exportés essentiellement vers les Etats-Unis, la République de Corée, le Japon, les Pays- Bas…

Eponges à vaisselle

L’éponge de luffa est un produit à l’origine entièrement naturelle de la plante luffa (nom scientifique Luffa cylindrica) plantée dans la province de Bac Ninh (Nord). Depuis, la société KB EcoLife ou la société Kinh Bac a créé plusieurs produits tels qu’éponge exfoliante de bain, éponge de vaisselle, sous-assiette, chaussons… Ces produits sont exportés vers les Etats-Unis, la République de Corée, le Japon… Les produits en luffa apportent un métier stable aux paysans et créent une marque commerciale pour l’agriculture biologique vietnamienne.

Ta Quy Ton, fondateur de KB EcoLife (à gauche) et ses collègues

Le processus de création de la marque commerciale Xơ mướp KB EcoLife a été compliqué. Ta Quy Ton, créateur du label, a décidé de renoncer à son travail à la banque avec de hauts revenus pour créer son atelier.

Sa famille, ses amis étaient contre son décision, cependant il a résisté dans sa décision et était déterminé à exporter des articles en luffa, affirmer la marque commerciale Xơ mướp KB EcoLife. Il souhaitait développer les champs de luffa de son pays natal, faire fortune avec cette plante que chaque famille rurale vietnamienne connaît.

Au début, KB EcoLife a fait face à un défi en raison de la zone de matières premières réduite par rapport au nombre de commandes des partenaires étrangers. Les trois premières années, la superficie de luffa de la société n’était que de plus de 100 ha. L’épidémie de Covid 19 a détruit les efforts de la jeune société et gravement affecté le processus de production.

Comme la zone de plantation de luffa de KB EcoLife se trouvait dans la zone de mise en quarantaine , la récolte n’était pas possible, les contrats d’exportation étaient rompus. La première année, la société a pu produire 2.000 articles, la deuxième 20.000 articles destinés essentiellement à l'offre sans aucune recette.

Après des années de difficulté, de premiers clients sont venus des Etats-Unis, du Japon, de République de Corée…. visiter l’atelier et passer des commandes. Ils ont bien aimé les articles d’origine naturelle de l’éponge de luffa, permettant à KB EcoLife de résister dans son choix, celui d’élargir la coopération avec les paysans, produire des articles pour l'exportation.

En 2021 KB EcoLife a réalisé sa première commande en exportant vers les Etats Unis 200.000 éponges de bains, très hautement appréciées par les clients, ce qui a permis à sa société de se développer vigoureusement. Elle a développé depuis une vingtaine de gammes de produits dont les trois groupes majeurs: luffa pour cuisine, luffa pour bain et luffa pour homme. KB EcoLife envoie chaque mois 30.000 produits vers la République de Corée et de 20.000 à 50.000 d’autres au Japon et à l’Europe.

Les produits organiques en luffa de KB EcoLife sont bénéfiques pour la peau et respectueux de l’environnement, par exemple les semelles de chaussures ou chaussons en luffa sont bénéfiques aux pieds, pour cela ils sont largement choisis par des consommateurs étrangers.

Ta Quy Don rêve d’apporter ses produits en luffa du Kinh Bac à travers le monde pour qu'un nombre croissant de personnes puissent les utiliser. Dans les cinq ans à venir, KB EcoLife souhaite multiplier les champs de luffa à travers le Vietnam, et les produits en luffa, particulièrement ceux pour enfants, afin d'encourager ceux-ci à protéger l’environnement et à aimer davantage leur pays./.

Texte: Bich Vân - Photos: Thanh Giang. Traduction : Diêu Vân