Pantio : des créations haut de gamme pour une élégance au quotidien

13/02/2025

"La mode met en valeur la beauté intellectuelle et le désir de changement chez les femmes". Avec ce message, la marque de mode Pantio s'efforce de proposer ses nouvelles collections pour mettre en valeur la beauté et le raffinement de celles qui la portent.

La marque de mode Pantio est associée au nom de la fondatrice et créatrice de mode Mai Phuong Anh. Elle a créé l'usine de vêtements Parosy et la marque Pantio, qui dispose d’un réseau de 60 showrooms à travers le Vietnam, aidant des millions de femmes vietnamiennes à s'habiller avec style.

La créatrice de mode Mai Phuong Anh lors d'une séance de travail avec ses collègues. Photo : Archives

Mai Phuong Anh a d’abord étudié la pédagogie de la chimie à l'Université de pédagogie de Hanoi, mais, animée par sa passion particulière pour le design et la mode, elle a décidé de poursuivre des études universitaires en design de mode à l’Université des Beaux-Arts industriels.

Se remémorant les premiers jours de la création de son entreprise, Mai Phuong Anh a raconté avec émotion son parcours de créatrice, débutant avec la marque Phuong Anh Wedding dans les années 1990. À cette époque, bien que jeune créatrice, ses créations de robes de mariée étaient déjà célèbres dans tout le Nord du Vietnam. Elle était considérée comme l’une des pionnières dans la création de robes de mariée modernes, ayant conçu un écosystème complet englobant le studio photo, les robes de mariée, et les services de maquillage pour les mariées.

Les créateurs de mode reçoivent des fleurs et des remerciements du comité d'organisation du défilé de mode « Côi nguôn tinh hoa hôi tu » (Source de la convergence de la quintessence).

Les créations de la collection Fantasy allient style romantique, modernité et luxe.

Suite au succès des robes de mariée de la marque Phuong Anh Wedding, Mai Phuong Anh a étendu son activité avec audace et innovation en construisant l'usine de vêtements Parosy, qui est non seulement un centre de production de vêtements « made in Vietnam », mais aussi un partenaire de production pour de nombreuses grandes marques telles que Zara, Mango, et Esprit. L'usine produit également des costumes de carnaval, de spectacle, des robes de mariée et de soirée destinées à l'exportation vers l'Allemagne, l'Italie et le Japon.

En 2010, Mai Phuong Anh a continué à développer la marque Pantio, concrétisant le rêve qu'elle chérissait : créer une marque de mode vietnamienne au service des clients vietnamiens, proposant des produits à des prix raisonnables et de qualité supérieure.

Après 15 ans de développement, en 2021 et 2022, la marque Pantio a été classée parmi le Top 10 des marques vietnamiennes de confiance et a figuré parmi les marques les plus célèbres d'Asie-Pacifique en 2023. Ces prix prestigieux ont renforcé la stature et la position de Pantio dans l'industrie de la mode.

À l’occasion de la célébration du 75e anniversaire de l'Université des Beaux-Arts Industriels (en novembre 2024), la créatrice Mai Phuong Anh a été l'un des principaux sponsors du défilé de mode « Côi nguôn tinh hoa hôi tu » (Source de la convergence de la quintessence). À cette occasion, elle a lancé une collection de mode haut de gamme appelée Fantasy. Lors de cet événement, Mai Phuong Anh a inspiré et dynamisé une influence positive sur de jeunes créateurs à travers son parcours de créatrice de mode à succès.

Inspirée des émotions multidimensionnelles du monde illusoire, la collection Fantasy a dessiné une histoire artistique de la mode contemporaine dans un style romantique moderne et luxueux. Des modèles uniques et impressionnants qui ont mené la tendance mode Automne-Hiver 2024.

Mai Phuong Anh a sélectionné avec soin des matières nobles telles que la mousseline, la soie et la dentelle pour créer des pièces à la fois confortables et raffinées. Les finitions minutieuses, réalisées à la main, confèrent à chaque création un caractère unique et précieux.La minutie des détails et la qualité des matières font de chaque création une pièce unique, destinée à sublimer celles qui la portent.

La créatrice Mai Phuong Anh monte sur scène pour remercier le public.

Plus de 30 créations impressionnantes ont été réalisées par une équipe d'experts et d'artisans expérimentés de Pantio, et fabriquées dans l'usine Parosy. Ces modèles promettent de faire évoluer les tendances du style féminin des podiums à la vie quotidienne. À travers sa collection Fantasy, Mai Phuong Anh a déclaré qu'elle souhaitait transmettre un message sur la liberté, l’audace de rêver et de poursuivre sans relâche ses désirs. Les femmes modernes, intelligentes et indépendantes se retrouveront dans ces créations inspirantes./.

Texte: Bich Vân - Photos: Trân Thanh Giang/VI - Traduction: Hà Vu