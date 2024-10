Accompagner les jeunes d'ethnies minoritaires dans leur autonomisation économique

11/10/2024

L’Organisation Plan International a commencé à fonctionner au Vietnam en 1993. L'Organisation soutient des programmes de réduction de la pauvreté dans plus de 10 provinces en extrême difficulté depuis 31 ans.

Duong Van Tuy, directeur du projet de la province de Ha Giang, a déclaré que afin de mettre en œuvre efficacement les programmes du projet, le bureau du Plan International de Ha Giang et ses partenaires ont organisé une feuille de route stricte depuis l'inscription jusqu'à l'organisation des activités de formation. Après 3 années de mise en œuvre (de mars 2021 à février 2024), le projet a accompagné 1 920 jeunes de 15 à 30 ans dans 8 communes - Nan Ma, Ta Nhiu, Nam Dan du district de Xi Man et la commune de Tan Tien, Po Lo, Ban Luoc, Chien Pho, Tu Nhan du district de Hoang Su Phi - en organisant 96 cours de formation sur l'agriculture et l'élevage, 4 sur la confection du tofu, du giò (pâté de viande de porc pilée), du miel et de l’huile essentielle de gingembre.

Nous avons suivi le personnel du projet Plan International à Ha Giang pour aller chez Chan Thi Cham (commune de Ta Nhiu, district de Xin Man). Cham a déclaré qu'avant, elle travaillait comme ouvrière loin de chez elle. Grâce au cours de formation en techniques de culture organisé par l’Organisation Plan International, Cham a adopté de nouvelles techniques agricoles. Son activité de maraîchage satisfait non seulement les besoins de son foyer mais permet aussi de tirer des revenus suffisants. Une formation sur les techniques de production et le développement du marché. Plan International Vietnam a également offert à Cham un hachoir à viande et un moule pour confectionner du giò (pâté de viande de porc pilée) vendu au prix de 200 000 dongs un kilo. Cham ne doit plus aller gagner de l’argent loin de sa famille. En quittant Xin Man, nous sommes allés dans la commune de Po Lo, district de Hoang Su Phi. Lu Tuan Thanh, vice-président du Comité populaire de la commune de Po Lo, a déclaré que les jeunes qui bénéficient du projet reçoivent des semis, des variétés, des équipements et des compétences en marketing pour promouvoir leurs produits. Cette organisation les aident à se connecter aux écoles pour la vente. La famille de Lu Thi Lien pratiquait principalement la culture sur brûlis et la fabrication du tofu en utilisant les techniques artisanales de ses parents. Après avoir participé au projet de Plan International visant à former à la fabrication du tofu, Lien a reçu une machine à fabriquer du tofu. Désormais, elle en fournit aux écoles de la commune et touche 7 millions de dongs par mois. Sa famille, en participant à la formation et à la commercialisation des produits, a réalisé 40 millions de dongs de recettes pour une saison de culture de mûriers grâce à la vente en ligne. En plus d'améliorer les moyens de subsistance des jeunes de Ha Giang, le projet soutient également la construction de six centres d'apprentissage communautaires dans les communes. Ces centres sont dotés d'équipements complets permettant aux jeunes des minorités ethniques de se connecter, de rechercher des informations sur le marché, de promouvoir leurs produits agricoles./.

Réalisé par: Ngân Hà - Viêt Cuong/Revue Vietnam Illustré - Traduction: Hà Vu