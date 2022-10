Lucas Conan, un rénovateur des aires de jeux extérieures à Hanoï

L'architecte paysagiste Lucas Conan a participé à des projets de conception d'aires de jeux extérieures à Hanoï. Il utilise son expertise, puis travaille avec ses partenaires vietnamiens pour transformer d'anciens espaces communautaires en de nouveaux terrains de jeux qui s'harmonisent avec l'environnement afin que les enfants vietnamiens puissent s'amuser.



Né en Allemagne en 1997, Lucas Conan a grandi en France. Il a étudié l'architecture paysagère à l'Université de Montréal au Québec (Canada). Après avoir obtenu son diplôme, Lucas a été assistant d'enseignement à l'université, puis a travaillé pour Oxalis Associated Landscape Architects. Lucas a déclaré qu'il avait choisi le Vietnam pour son amour des cultures vietnamienne, cambodgienne et laotienne. Pendant ses recherches scientifiques, sa mentore, Danielle Labbé, experte en design urbain vietnamien, a demandé à Lucas de se joindre à ses projets. Il a travaillé avec des partenaires dans des entreprises sociales telles que Thinkplaygrounds et à l'Université de génie civil de Hanoï.



Le paysage urbain de Hanoï a surpris Lucas. Plus il l'a exploré en profondeur, plus il a compris l'entrelacement de leur vie avec l'histoire et l'architecture ancienne. Cela donne à Hanoi une identité unique, dynamique et vivante comme aucune autre ville au monde.

Lucas travaille avec ses partenaires chez Thinkplaygrounds. Photo : Archives

Lucas Conan s'entretient avec des habitants du quartier de Chuong Duong Do. Photo : Viêt Cuong/VI

Lucas Conan, Chu Kim Duc, directeur de la Thinkplaygrounds, et des jeunes du projet « Terrain de jeu forestier ». Photo : Archives

Croquis de l'architecte Lucas Conan. Photo : Viêt Cuong/VI

Lucas Conan et ses collègues discutent des mesures pour améliorer une aire de jeux à Tan Mai, Hanoï. Photo : Archives

Après avoir collaboré avec Thinkplaygrounds, Lucas a participé à la conception du « Terrain de jeu forestier bo vo song Hong » dans la ruelle 139 de la rue Chuong Duong Do. Avant le projet, cet endroit était une décharge sauvage. Lucas a fourni un soutien technique (architecture de paysage et conception agricole urbaine) au projet en utilisant son expérience dans des projets de conception de paysage qu'il avait réalisés au Canada et en Europe. Ce projet était aussi son préféré. Ce terrain de jeu a ouvert un magnifique paysage naturel sur les rives du fleuve Rouge pour la communauté locale. C'est particulièrement important pour les enfants, qui ont enfin un espace propre et sécurisé pour s'amuser.

Lorsque ce projet a pris forme, des jeunes sont venus des quatre villes du monde dont Mexico, Paris, Montréal et Hanoï pour discuter d'initiatives publiques. Lucas est l'animateur de la communauté terrain de jeu forestier Vietnam - Canada - France.

Le projet « Terrain de jeu forestier bo vo song Hong » a commencé début 2021. C'est avec la collaboration de l'Union des femmes de Chuong Duong Dô que des arbres ont été plantés pour créer un petit jardin forestier. Lucas s'y est rendu pour faire des sondages et pour travailler, puis il est devenu un ami proche des habitants locaux, qui ont pu voir jour après jour l'avancement du projet. Au fur et à mesure que l'aire de jeux prenait forme, le jardin forestier communautaire a également commencé à se développer.

Lucas Conan au « Terrain de jeu forestier bo vo song Hong ». Photo : Viêt Cuong

Il est très heureux de voir le jardin couvert d'arbres. Photo : Viêt Cuong/VI

Lucas Conan apprend à des élèves de l'école Chuong Duong Do à dessiner l'espace de vie de leurs rêves. Photo : Viêt Cuong/VI

La joie de Lucas Conan lorsqu'il voit des enfants jouer dans le nouvel espace « Terrain de jeu forestier bo vo song Hong ». Photo : Viêt Cuong/VI

Lucas a conçu le premier jardin forestier communautaire à Hanoï en utilisant une approche naturelle, sans produits chimiques et en lien avec le réseau de jardins communautaires de la ville. Sa plus grande récompense a été de voir les sourires des gens, en particulier des enfants, lorsqu'ils se rendaient à l'aire de jeux.

Lucas a également participé à la conception et à la rénovation de l'aire de jeux du groupe résidentiel n° 2 à Tan Mai, Hanoï. Il s'agit d'une nouvelle aire de jeux spéciale conçue pour que les enfants handicapés puissent également en profiter.

En plus des projets de terrains de jeux, Lucas est également membre d'un réseau scientifique qui comprend l'Université de Montréal, l'Institut des sciences sociales du Vietnam et l'Université de génie civil de Hanoï. Il a mené des recherches sur l'expérience des enfants avec les espaces publics à Hanoï.

Avec l'enthousiasme de quelqu'un qui aime le Vietnam, Lucas continue d'utiliser ses connaissances et son expertise pour soutenir ses partenaires vietnamiens dans la réalisation de projets de terrains de jeux urbains pour transformer des espaces abandonnés ou pollués en espaces verts qui relient les communautés à la nature./.