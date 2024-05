Les 10 destinations les plus conviviales du Vietnam en 2024

Des voitures électriques emmènent les visiteurs sur une route bordée de pins à Dà Lat. Photo : Thanh Giang/VI Hoi An, Phong Nha et Ninh Binh sont les 3 premières destinations en termes d'hospitalité au Vietnam en 2024. Les destinations restantes comprennent Cao Bang, Phu Quoc, Ha Giang, Ha Long, Da Lat, Tuy Hoa et Nha Trang. En 2023, Phong Nha avait été classé premier.

L'hôtel reste le type d'hébergement considéré comme «le plus convivial» par les touristes nationaux et étrangers, suivis par les appartements de location et les familles d'accueil (homestay).

Selon le directeur national de Booking Vietnam Varun Grover, les Traveller Review Award récompensent les excellents services de près de 1,5 million de partenaires de voyage dans 221 pays et territoires, dont plus de 11.360 établissements d'hébergement au Vietnam. Le classement se base sur 309 millions d'avis d'experts et de voyageurs.

La liste des destinations les plus conviviales du Vietnam 2024 est très diversifiée, allant de belles plages aux montagnes paisibles. Ainsi, que vous soyez un «gourmet», un amoureux de la plage ou de la nature, vous pourrez explorer confortablement et ressentir l'accueil chaleureux et l'hospitalité de ces destinations.

Varun Grover a partagé : « Les Traveller Review Awards sont une façon d'honorer les partenaires qui ont fait un effort pour créer des expériences exceptionnelles à leurs clients, ainsi que de reconnaître leur rôle important dans notre mission pour aider les gens à découvrir le monde plus facilement. Nous avons tous travaillé pour rendre les vacances de nos touristes plus agréables et mémorables ». /.