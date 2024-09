Le Col d’Ô Quy Hô - Là où le ciel et la terre se rencontrent

12/09/2024

Situé sur l'autoroute 4D, marquant la frontière entre les provinces de Lào Cai et de Lai Châu, le col d'Ô Quy Hô d’une longueur d’environ 50 km est le plus long col du Vietnam. Ce col est lié à des légendes sur une triste histoire d’amour. Aujourd'hui, avec ses paysages naturels majestueux, cet endroit est une destination touristique très courue.

La légende raconte que Ô Quy Hô était à l'origine le fils du Dieu de la Montagne. Chaque jour, il gravissait la montagne pour couper du bois, jouer de la flûte et se lier d'amitié avec les nuages, le vent et les animaux. Un jour, les sept filles de l'Empereur de Jade descendirent sur terre pour se promener et se baigner dans une cascade près de chez Ô Quy Hô. La plus jeune entendit accidentellement le son de la flûte d' Ô Quy Hô et tomba amoureuse de lui. Depuis lors, Ô Quy Hô et la fée se fréquentent au bord de la cascade.

Les pentes du col d'Ô Quy Hô sous le givre. Photo : Nguyên Cuong

Lorsqu'il l'a découvert, l'Empereur de Jade a interdit à la plus jeune fée de descendre sur terre et a lancé un sort pour faire d’Ô Quy Hô une tortue noire. Comme elle lui manquait, la plus jeune fée tomba malade et mourut. Elle s'est transformée en phénix, a survolé le sommet du col dans l'après-midi et a crié avec passion : Ô Quy Hô ! Ô Quy Hô ! Touchés par la belle et inachevée histoire d'amour du couple, les habitants locaux ont nommé le lieu où vivait Ô Quy Hô le col d’Ô Quy Hô et la cascade où il sortait avec son amoureuse la Cascade de l’Amour.

Une zone de homestay sur le col d'Ô Quy Hô. Photo : Trân Hiêu/VI

En plus de cette légende, il y a aussi beaucoup de gens qui appellent cet endroit le Col des Nuages car toute l'année cet endroit est dans la brume. Dans l'après-midi, debout au sommet du col, vous verrez des nuages blancs venir couvrir la montagne puis descendre dans la vallée. Les visiteurs se sentent extrêmement excités avec la sensation de flotter dans les nuages. Les jours où il fait beau, depuis le sommet du col, les visiteurs peuvent admirer la vue panoramique de la route en lacets montant au col qui contourne montagnes et forêts. En levant les yeux, les visiteurs peuvent admirer le majestueux Fansipan.

Le pont de verre de Rông Mây est situé au sommet du col d'Ô Quy Hô. Photo : Thông Thiên/VI

La météo est également une caractéristique unique du col d’Ô Quy Hô. En été, le versant du district de Sa Pa, province de Lao Cai, l'air est frais, les après-midis et les nuits sont froides, plongées dans la brume, tandis que dans l'autre versant, dans le district de Tam Duong, province de Lai Chau, le soleil est généreux. Quand l'hiver arrive, le district de Tam Duong est chaud et ensoleillé, tandis que Sa Pa est froide et brumeuse. En passant d'un côté à l'autre, quelle que soit la saison de l'année, les visiteurs seront surpris par la différence de climat.

Coucher de soleil sur le col d'Ô Quy Ho. Photo: Hoàng Hà/VI