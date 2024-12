Nam Xuân Lạc : Un écrin de nature et d'histoire

S'étendant sur plus de 4 100 hectares, la zone de conservation des espèces et des habitats de Nam Xuân Lạc, située dans le district de Cho Dôn de la province de Bắc Kạn, est un véritable havre de paix. Cette région, englobant les communes de Dong Lac, Xuân Lac, Ban Thi et Yên Thinh, bénéficie d'un climat tempéré tout au long de l'année, favorisant une nature luxuriante et une biodiversité riche.

Pour rejoindre Nam Xuân Lac depuis la commune de Ban Thi, les visiteurs empruntent une route sinueuse s'enfonçant dans la forêt sur une dizaine de kilomètres. Cette voie escarpée, ne permettant qu'à un véhicule à la fois de circuler, offre des panoramas à couper le souffle sur les paysages environnants. Les falaises abruptes qui bordent la route ajoutent au caractère sauvage et authentique de ce lieu.