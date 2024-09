Le cortège de mariage chez l’ethnie Giay

24/09/2024

Le mariage des Giay est un grand événement marquant un tournant important dans la vie de chaque couple. Chaque rituel traditionnel du mariage montre également le respect envers les ancêtres, les valeurs familiales et la vie conjugale durable. Le cortège de mariage des Giay est une combinaison vivante entre costumes traditionnels, musiques et chants alternés, ce qui en fait un rite joyeux et haut en couleurs.

Les Giay prennent en haute estime le mariage et la lignée

Les rituels du mariage de l’ethnie Giay sont transmis de génération en génération revêtent une grande signification dans la vie spirituelle des Giay. Avant le jour du mariage, les deux familles exécutent des rites tels que la cérémonie de l'appariement des âges et celle de demander le bras de la jeune fille. Le jour du mariage, le marié conduit un cortège vers la maison de la mariée pour la ramener chez lui.

Avant de partir, le marié s’habille élégamment, porte une tunique traditionnelle, deux bandes de tissu rouges frappantes croisées sur sa poitrine, un chapeau noir et un parapluie noir. Le détail qui met en relief sa tenue est le foulard rose qu'il tient dans sa main. Cela symbolise la chance et le bonheur, offert au marié par les femmes âgées de sa famille. Les marieurs et les proches du marié arborent tous leurs plus beaux costumes traditionnels.

Le marié ne peut entrer dans l’habitation de la mariée que lorsque la corde de soie rouge est enlevée

A l'heure propice, le cortège part de la maison du marié, portant les cadeaux de fiançailles à celle la mariée. Il est dirigé par un groupe jouant du pi keo (une sorte de cor traditionnel). Le groupe se compose de cinq membres : deux jouent du cor en laiton, un joue d'une petite cymbale, un joue du tambour et un sonne une cloche. Le marié se déplace au rythme des sons mélodieux et joyeux. En arrivant à la porte d’entrée de la maison de la mariée, le cortège s'arrête devant une corde rouge attachée en travers de la porte. Les marieurs de la mariée se tiennent debout devant une table sur laquelle ont été placés des bols d'eau rose et des coupes de vin.

La musique du pi keo s'arrête pour laisser place à un duel de chansons folkloriques. Les marieurs des deux camps chantent en chœur. De temps en temps, ils aspergent d'eau pour bénir tout le monde. Le duel de chants dure quelques minutes jusqu'à ce que la famille de la mariée soit satisfaite et retire la corde rouge, mettant fin à la cérémonie dite "d'ouverture de la porte". Les marieurs lèvent leurs coupes de vin pour porter un toast, puis montrent les enveloppes et les cadeaux, demandant la permission d'entrer dans la maison de la mariée.

Après avoir rempli tout le rite de demande d’amener la mariée à l’habitation de son mari, les jeunes mariés reprennent la route aux sons de musique joyeux

A l’intérieur, la mariée attend, vêtue de la tenue traditionnelle avec un foulard carré multicolore enroulé autour de sa tête et un foulard rouge couvrant son visage. En entrant, le cortège du marié exécute le rituel traditionnel consistant à brûler de l'encens pour demander la permission d'emmener la mariée. Après la cérémonie, la famille de la mariée organise un festin. Tout le monde présente ses félicitations aux mariés avec des coupes de vin de maïs chaud. Il chante des chansons de félicitations dont les paroles rappelant aux jeunes mariés la signification de la famille. Après le festin, les mariés se rendent devant l'autel familial, s'inclinent devant les ancêtres et demandent la permission de partir.

Le cortège retourne à l’habitation du marié dans une Texte et photos : Viêt Cuong/ VI Traduction : Diêu Vânatmosphère joyeuse. Les jeunes mariés et tout le monde marchent au rythme du pi keo et des tambours qui suscite la joie et le bonheur se répandant dans l'espace. Ce qui fait du cortège de mariage des Giay un rituel original et inoubliable./.