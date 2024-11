La coutume de se teindre les dents en noir de la femme Lao

22/11/2024

Selon le point de vue des femmes de l’ethnie Lao vivant dans le district Tam Duong, province de Lai Chau, la coutume de se teindre les dents en noir leur apporte non seulement la beauté, le charme, mais leur apporte également de la chance.



L’ethnie Lao vivant dans le district de Tam Duong a une petite population, mais à ce jour, ils préservent encore de nombreuses caractéristiques culturelles traditionnelles uniques dont celle se teindre les dents en noir des femmes.

La coutume de noircir les dents est l’une des anciennes coutumes des femmes Lao. Dans le passé, les belles dents noires et brillantes d’une femme étaient aussi importantes que ses cheveux longs et brillants. Le noircissement des dents marque également l'entrée dans la vie adulte d'une femme. Une fille qui se teint les dents en noir attirera l'attention de nombreux hommes. Sa dentition noire témoigne également d'un travail acharné, d’ingéniosité et de persévérance.

Une femme Lao se teint les dents en noir.

Les femmes Lao se teignent elles-mêmes les dents. Elles vont dans la forêt pour chercher un arbre qui s’appelle « may tuu », qui contient beaucoup de résine. Lorsqu'ils le ramènent à la maison, elles l'écorcent, le sèchent, puis le stockent très soigneusement dans le grenier. La première étape avant la teinture consiste à nettoyer et blanchir les dents. Lors de la teinture, les femmes brûlent un tronc de l'arbre « may tuu » pour obtenir de la fumée. Lorsque le tronc est brûlé, on utilise un morceau de fonte pour capter la fumée. Ensuite, elles utilisent le bout de leur index pour frotter la fonte plusieurs fois, puis la frottent sur leurs dents, jusqu'à ce qu'elles voient que les dents sont d'un noir brillant. En continu pendant une semaine, elles passeront une heure par jour à se teindre les dents.

Les dents teintées conservent leur couleur environ deux mois. Si on veut que ses dents soient d'un noir brillant, on doit les teindre une autre couche chaque année. Pendant la période de laquage des dents, il ne faut pas manger ou boire d'aliments chauds et manger d'aliments trop durs.

Pour de nombreuses femmes, elles ne se teignent pas toutes les dents de manière uniforme, mais elles recouvrent une ou deux dents en or parsemées et scintillantes dans la mâchoire supérieure, créant ainsi une beauté unique.

Les femmes des ethnies Lao et Lu vivant dans le district de Tam Duong (province de Lai Chau) maintiennent toujours la coutume de se teindre les dents en noir .



De nombreuses femmes Lao partagent que si elles oublient quelque chose lorsqu’elles se marient, elles ne peuvent certainement pas oublier l’habitude de se teindre les dents en noir. Elles se teignent les dents à vie, pas seulement pour une courte période. Le noircissement des dents est même devenu un « rituel » pour juger les qualités d’une femme./.

Les ethnies Lao et Lu sont les deux derniers groupes ethniques du Nord-Ouest qui conservent encore la coutume de se teindre les dents en noir. Elles pratiquent leur coutume lors du Festival culturel pour les groupes ethniques de moins de 10.000 habitants.