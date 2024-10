Le Parc national de Cat Tien

07/10/2024

L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a ajouté le parc national de Cat Tien à sa Liste verte des aires protégées en juin 2024.

Le parc national de Cat Tien, créé en 1992 et s'étendant sur plus de 71 000 hectares dans les provinces de Dong Nai, Lam Dong et Binh Phuoc. Il s’agit d’une forêt tropicale humide dont la couverture forestière est supérieure à 80%. Cette forêt est considérée comme une émeraude et exerce une influence importante non seulement sur l'environnement mais aussi sur la vie de la communauté de la région.

Ayant une biodiversité élevée, le parc national de Cat Tien abrite 1 729 espèces animales appartenant à 238 familles et plus de 1 600 espèces végétales appartenant à 710 familles, dont certaines espèces rares inscrites dans la Liste rouge du Vietnam. Le parc national Cat Tien a été reconnu par l'UNESCO comme Réserve mondiale de biosphère en 2001 et 2011 et il a été classé Site national spécial en 2012.

L’arbre géant “tung” attire de nombreux touristes dans le parc national Cat Tien. Photo : Tang A Pâu

Cat Tien est connue comme la « maison des animaux » avec 96 espèces de mammifères, 94 de reptiles et 903 d'insectes. Le parc abrite notamment plus de 20 éléphants. Le long de la route intérieure, les visiteurs peuvent les voir en quête de nourriture. On peut y voir aussi des gibbons à joues jaunes (Nomascus gabriellae), appartenant au groupe IB de la liste des espèces rares et en voie de disparition prioritaires pour la protection. Le gibbon à joues jaunes vit sur des arbres atteignant 30 m de haut. Noir avec une couronne de poils blancs chez le mâle ; gris à brun avec le haut du crâne noir chez la femelle, il vit en petit groupes familiaux composés d’un couple et des jeunes.

En ce qui concerne les oiseaux, le parc national de Cat Tien compte 343 espèces représentant plus de 40 % du total de l'avifaune du Vietnam.

Bàu Sâu, reconnu site Ramsar, héberge plus de 600 crocodiles siamois, une espèce d'eau douce en danger critique de disparition. Photo : Tang A Pâu



Outre les animaux, le parc national de Cat Tien possède une flore très riche avec 1 655 espèces ligneuses. Les essences de bois rares comprennent le palissandre, l’Afzelia xylocarpa, le Pterocarpus macrocarpus...

L’arbre géant “tung” est un endroit touristique attirant de nombreux touristes. Ayant plus de 400 ans, cet arbre a un tronc gris et blanc, mesure environ 40 m de haut. L'arbre possède notamment un système racinaire énorme et robuste qui s'étend sur des dizaines de mètres, s'étale largement sur le sol, formant d'étranges formes comme des pythons, des serpents ou des queues de dinosaures...

Des sangliers, des cerfs et des oiseaux rares sont préservés dans le parc national de Cat Tien. Photo : Tang A Pâu

Un autre arbre géant qui pousse dans le parc national de Cat Tien est un Ficus benjamina à cent tiges. Cet arbre offre de l'ombre toute l'année, avec d'innombrables racines fermement plantées dans l'eau fraîche d'un ruisseau.

En 2005, la zone submergée Bàu Sâu, située dans le parc national de Cat Tien, a été reconnue par le secrétariat de la Convention de Ramsar comme la 1499e zone humide du monde.



En venant au parc national de Cat Tien, les visiteurs peuvent également admirer les fleurs du casse de Java (Cassia javanica) en pleine floraison. Ces fleurs qui ont un doux parfum commencent à fleurir fin avril et fleurissent tout au long du mois de mai, jusqu'en juin. .

De plus, les visiteurs peuvent également s'immerger dans le paysage naturel poétique du Ghenh Ben Cu. Cette merveille géologique mesure plus de 500 mètres de long et l'eau coule toute l'année./.

Texte et Photos: Tang A Pâu - Traduction: Hà Vu