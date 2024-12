Échappée belle dans les rizières dorées de Trung Khanh

05/12/2024

À l'automne, la région frontalière de Trung Khanh, dans la province de Cao Bang, se pare de ses plus belles couleurs. Les rizières en terrasses, semblables à des tapis d'or, contrastent avec le vert profond des forêts.

Quand nous sommes arrivés dans la ville centrale de Trung Khanh, le lieu était en effervescence. Des nuées de touristes, attirés par la beauté de la saison dorée, arpentaient les rues. Nous ne nous attendions pas à découvrir un tel trésor au pied de la cascade de Ban Gioc, joyau de la nature vietnamienne, dont son inclusion parmi les sept plus belles cascades du monde est amplement méritée. Les rizières en terrasses, cultivées par les gardes-frontières, étaient une surprise inattendue qui ajoutait une touche de magie à ce paysage déjà extraordinaire.





En fin d'après-midi, nous sommes retournés à Phong Nam et Ngoc Con. Ouvrant sous nos yeux un vaste espace de rizières mûres et dorées serpentant autour de la rivière Quay Son qui coule au loin vers le pied de la montagne. Le camaïeu de couleurs enchantait les visiteurs de Trung Khanh : le jaune d'or des rizières, le vert émeraude des montagnes et l'argent luisant de la rivière Quay Son forment un ensemble harmonieux Les plus beaux moments de la saison dorée sont le lever du soleil (à partir de 5h du matin) et le coucher (à partir de 15h00). La lumière du soleil danse sur les épis de riz mûrs, créant un spectacle éblouissant.

Les villages de Phong Nam et Ngoc Con, peuplés principalement par l'ethnie Tay, sont de véritables havres de paix. Les maisons sur pilotis, nichées au cœur de paysages verdoyants, témoignent d'un mode de vie ancestral. Les rizières en terrasses, parées de leurs plus belles couleurs, offrent un spectacle à couper le souffle.

La rivière Quay Son danse au milieu des rizières dorées de Ngoc Con, apportant la vie et la fraîcheur à ce tableau bucolique. Photo : Nguyên Thang/VI

Outre les nouvelles variétés de riz, le peuple Tay conserve ici encore des variétés indigènes de riz gluant avec un arôme original. Le parfum enivrant du riz gluant “nếp ong” embaume toute la vallée de Ngoc Con à la saison des récoltes. Cette variété ancestrale, aux grains gros et ronds, offre une expérience gustative unique, un véritable voyage pour les papilles./.