Le village des incrustations de nacre de Chuôn Ngo

Situé dans la commune de Chuyên My, du district de Phu Xuyên (Hanoi), le village de Chuôn Ngo est célèbre pour ses peintures incrustées de nacre. Après plus de mille ans de hauts et de bas, les produits du village se sont imposés sur les marchés nationaux et internationaux grâce à la satisfaction des clients et à une demande constante. Les artisans fabriquent désormais non seulement des peintures incrustées de nacre inspirées de légendes anciennes, mais créent également des œuvres d'art paysagères sophistiquées .