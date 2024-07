L'artisanat de fabrication des vermicelles de riz secs à Da Nang

La ville de Da Nang (Centre) est le berceau de plusieurs métiers traditionnels célèbres du pays dont la sculpture sur pierres de Ngu Hanh Son, la fabrication de nattes de Cam Ne, le nuoc mam Nam O, le banh trang de Tuy Loan…. Le métier de fabrication de vermicelles de riz secs (bún khô) ne rapporte pas beaucoup, mais il est préféré par les habitants car c’est l'ingrédient de base pour préparer plusieurs plats traditionnels de la région de Quang (qui comprend les provinces de Quang Nam, Quang Ngai et la ville de Da Nang).

Les vermicelles de riz sont exposées en hauteur au soleil pour assurer l’hygiène alimentaire et profiter au mieux des rayons de soleil.

Si le Nord préfère les vermicelles, le Sud les nouilles fraîches, les habitants de Quang préfèrent utiliser des vermicelles séchés pout leurs plats. Dans la vie quotidienne, surtout lorsqu’il y a une fête, les habitants de Quang utilisent souvent des vermicelles séchés pour les transformer en sautés et en soupes. Ces vermicelles secs rustiques sont idylliques lorsqu’ils sont accompagnés d'ingrédients tels que la viande, le poisson, les légumes, les tubercules, les fruits... créant des plats délicieux et sains. Avec de nombreux types de plus en plus présents sur le marché, les vermicelles secs de Da Nang ont toujours leur propre place dans le menu des ménagères de Quang.

Les étapes de préparation du riz avant de le broyer en pâte

La fabrique à vermicelles de riz secs de Duong Tra, située dans le hameau de Duong Son, commune de Hoa Tiên, district de Hoa Vang, ville de Da Nang, est réputée dans la région pour ses excellents vermicelles de riz secs. Selon ses patrons, M. Nguyên Hong Duong et Mme Pham Thi Tra, la fabrique vieille de plus de 30 ans est la plus ancienne de Da Nang et la ville de Quang Nam.

« Il y a une trentaine d’années, Da Nang et Quang Nam ne comptaient qu’une à deux fabriques à vermicelles de riz secs. Aujourd’hui, bien que Da Nang soit développée, elle n'en compte que cinq. Peu de personnes pratiquent ce métier car il est assez dur, minutieux et rapporte peu », a partagé Mme Tra.

Les artisans doivent passer par plusieurs étapes de préparation minutieuse du riz pour avoir des lanières de vermicelles souples

Fabriquer un paquet de vermicelles nécessite de passer un long processus. Chaque jour, à environ 13 h, on doit nettoyer le riz, l'égoutter durant deux heures, le broyer en pâte. Puis on fait lever la pâte durant environ deux heures. Elle est ensuite pressée durant toute la nuit. Les vermicelles de riz sont séchés au soleil le lendemain matin jusqu'à ce qu’ils soient bien secs.

La fabrication des vermicelles de riz secs est un métier qui exige de la minutie à chaque étape

Les vermicelles de riz secs sont presque confectionnés manuellement. Seule l'étape de pressage est mécanisée. Les vermicelles de riz Hoa Vang sont faits de matières premières naturelles et ne contiennent pas de matière de conservation, donc ils satisfont les normes d'hygiène alimentaire et peuvent être conservés longtemps.

Le village de Duong Son, commune de Hoa Tiên, district de Hoa Vang est réputé à Da Nang pour son artisanat de fabrication de vermicelles de riz secs

Actuellement, peu de personnes pratiquent encore ce métier. Des artisans tels que M.Duong ou Mme Tra contribuent à le préserver avec passion, pour les gens de la ville de Da Nang mais aussi de Quang Nam et Quang Ngai, afin qu'ils puissent confectionner des repas quotidiens et des banquets délicieux pour leurs proches./.