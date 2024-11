La rue Lan Ông (Hanoi), haut lieu de la médecine traditionnelle

Depuis mai 2024, les touristes vietnamiens et étrangers peuvent visiter un espace consacré au métier de médecin traditionnel dans la maison communale Phuc Kiên, située au 40 rue Lan Ông, dans le quartier de Hàng Bô, arrondissement de Hoàn Kiêm (Hanoï). C’est l’une des activités culturelles de rayonnement des patrimoines vietnamiens, lancé par le Comité populaire municipal de Hanoï en l’honneur du 70e anniversaire de la Journée de libération de la capitale et du 300e de la naissance de Hai Thuong Lan Ong Le Huu Trac, père de la médecine traditionnelle vietnamienne. L'exposition présente des photos et des documents sur les remèdes, des extraits d’articles ainsi que des outils artisanaux tels que des trancheuses manuelles et broyeurs d’herbes médicinales.

L’espace du métier de la médecine traditionnelle dans la maison communale de Phuc Kiên, située au 40 rue Lan Ông, Hanoï.

La rue de la médecine traditionnelle Lan Ông, datée des centaines d’années, inspire toujours des gens opérant dans la préservation des patrimoines. Travaillant des années pour le projet de préservation des patrimoines de Hanoï, le peintre Nguyên Thê Son souhaitait depuis longtemps que la rue propose des activités chaque semaine et de voir les habitants préserver ensemble ce métier ancestral. L’inauguration d'un espace de la médecine traditionnelle fait la joie du peintre Nguyên Thê Son mais aussi de tous les Hanoïens. Ce lieu est devenu un nouveau site de découverte du riche patrimoine culturel de la capitale. Le peintre Nguyên Thê Son a divisé l’espace en deux parties : la première destinée aux photos racontant l’histoire de l’ancienne rue Phu Kiên, Lan Ông et Thuoc Bac d’antan. La deuxième met en lumière les activités quotidiennes des résidents locaux, allant de la vente et de la prescription de médicaments à la fabrication et à la distribution de produits sur le marché. Les visiteurs ont l’occasion d’écouter des histoires de praticiens de médecine traditionnelle. Les touristes peuvent découvrir de rares livres sur la médecine traditionnelle dont les œuvres de Hai Thuong Lan Ong Le Huu Trac, père de la médecine traditionnelle vietnamienne, des outils de préparation de médicaments de jadis. Des produits des pharmacopées traditionnelles vietnamienne et chinoises… y sont même vendus. En visitant cette rue, les touristes peuvent échanger avec des médecins, se renseigner sur les herbes médicinales, les établissements de préparation des médicaments, de consultation et de traitement selon les méthodes traditionnelles.



Ils ont l’occasion d’expérimenter les techniques de la médecine traditionnelle telles que prise de pouls, acupression, acupuncture, d'écouter la présentation de thérapies par des praticiens tenant une boutique dans la rue Lan Ông. L’espace d’exposition a pour but de valoriser et pérenniser la médecine traditionnelle, afin de fortifier la santé des Vietnamiens, et de créer une destination culturelle touristique pour les touristes étrangers./.

La rue Lan Ong, d’une longueur de 180 m, située dans le quartier de Hang Bô, arrondissement de Hoan Kiêm (Hanoï), porte le nom de Hai Thuong Lan Ong Le Huu Trac (1720 - 1791), père de la médecine traditionnelle vietnamienne. Le métier de praticien de médecine traditionnelle se développe vigoureusement dans cette rue où près de 90% de foyers font du commerce de produits des pharmacopées vietnamiennes et chinoises. La rue avait comme nom Phuc Kiên car elle rassemblait autrefois essentiellement des Chinois, puis des Vietnamiens s'y sont installés et ont changé le nom en Lan Ông. Les boutiques de remèdes opèrent avec animation et préservent ce métier artisanal comme un trait culturel de l’ancien quartier de Hanoï./.

Réalisé par Trân Thanh Giang- Bich Vân/Revue Vietnam Illustré. Traduction : Diêu Vân