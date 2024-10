Hanoï accorde la priorité à la culture des plantes médicinales

Disposant des sources de plantes médicinales variées, Hanoi s’emploie à développer des zones de culture des plantes médicinales et à former des chaînes de production, de conservation, de préparation afin de faire des plantes médicinales l’une de ses filières agricoles majeures.



Sous les ombrages de la forêt de la commune de Nam Son, district de Soc Son (Hanoï), les habitants locaux ont planté ces dernières années des plantes médicinales. Il s’agit d’une orientation qui n’affecte pas l’écosystème et crée un gagne-pain durable. Le modèle de culture et de préservation des plantes médicinales a été lancé par Pham Thi Ly, directrice de l’Union des coopératives de culture organique et des plantes médicinales du Vietnam.

Le district de Nam Son, situé au sud de la chaîne du Tam Dao, a une température idéale pour la culture des plantes médicinales. C'est là qu’on a choisi de construire et développer le village de préservation de plantes pharmaceutiques et de thé aux fleurs jaunes (Camellia chrysantha). Depuis 2020, une quarantaine d’espèces végétales ont été mises en culture ou multipliées, par exemple ba kích (Morinda officinalis), ha thu ô (Fallopia multiflora), tra hoa vang (Camellia chrysantha), sâm xuyên đá (Myxopyrum smilacifolium Bl)…. nhât huyêt môc (Haematoxylum campechianum)…

Pham Thi Ly, directrice de l’Union des coopératives de culture organique et des plantes médicinales du Vietnam, présente le modèle de culture et de préservation des plantes médicinales de façon durable à des cadres chargés de l’agronomie

« Avec le soutien de l’administration et des habitants de la commune de Nam Son, nous avons pu encourager des foyers à participer au modèle « village de préservation de plantes pharmaceutiques et de thé aux fleurs jaunes au pied de la montagne de Tam Dao », où l'on compte plus de 10.000 pieds de Camellia chrysantha, sur une superficie de près de 10 ha », a partagé Pham Thi Ly.

Ce modèle a pour but de préserver, développer et préparer des plantes médicinales en compléments alimentaires et plus loin, en médicaments pour les Vietnamiens. Initialement, l’Union des coopératives de culture organique et des plantes médicinales du Vietnam avait déjà sorti plusieurs produits pharmaceutiques dérivés de plantes médicinales, appréciés sur le marché tels que thé aux fleurs jaunes (Camellia chrysantha), cordyceps…. Le thé aux fleurs jaunes, avec ses bienfaits remarquables, a incité le groupe Nam Phat à assurer son écoulement.

Consciente des valeurs de cette filière, la ville de Hanoi a décidé de développer sur la période 2024-2025 seize plantes médicinales, à savoir trà hoa vàng (Camellia chrysantha), kim ngân hoa (Lonicera japonica)… Hanoi abrite environ 250 ha de culture de plantes médicinales, principalement dans les districts de Soc Son, Phu Xuyên, Dông Anh, Son Tây, Quôc Oai, Chuong My et Ba Vi

Depuis 2020 « Hanoi a mis à titre d’essai des modèles de culture de plantes médicinales dans le sens durable et stable, qui s’avèrent efficaces, créent des chaînes de production, contribuent à améliorer les revenus des locaux », a fait savoir Mme Nguyên Thi Thu Hang, chef du service de la qualité, de la préparation et du développement de marché de Hanoï.