Les céramiques personnalisées de Bat Trang GAIA, une tendance moderne

15/09/2024

Au début simple atelier de céramique familial crée depuis plus de trois décennies, Bat Trang GAIA a fait un changement spectaculaire pour rattraper l’actuelle tendance de consommation des jeunes qui exigent non seulement des objets utiles, mais encore à caractère unique. Pour cela, Bat Trang GAIA a choisi la tendance de personnaliser ses produits céramiques et porcelaines.

Créé en 1992, Bat Trang GAIA opère essentiellement dans la fabrication de verres, bouilloires, bols, assiettes au service des familles et restaurants dans l’ensemble du pays. Ces dernières décennies, les produits en porcelaines et céramiques de Chine ont envahi et conquis le marché vietnamien, l'emportant sur les produits analogues du village de céramique de Bat Trang avec leurs prix bon marché et leurs designs accrocheurs.

Constatant ce défi, Nguyên The Hung, licencié d’une université du Vietnam, a décidé de retourner à son pays natal pour gérer l’atelier de céramique familial, déterminé à « renouveler et moderniser » les objets céramiques et porcelaines afin de satisfaire les exigences des consommateurs. Étant jeune, Hung vise les jeunes comme la clientèle majeure de ses produits. Il a dû faire une révolution en termes de design et d’usage pour s’adapter à leurs goûts. Sa révolution a donné naissance à de nouveaux designs de Bat Trang GAIA.

Lorsque Hung avait renouvelé l’atelier Bat Trang GAIA, un client japonais l’a visité. Ce Japonais, qui travaille pour un magazine spécialisé dans la fourniture d’adresses d'ateliers et boutiques prestigieuses vietnamiennes aux sociétés japonaises, a marqué un tournant important du développement de l'atelier, qui est devenu une adresse prestigieuse de shopping des abonnés du magazine. De nouvelles opportunités s’ouvrent à Bat Trang GAIA.



Ses produits sont consommés par des restaurants japonais et deviennent des souvenirs appréciés des Japonais à rapporter au Japon. Bat Trang GAIA a aussi obtenu des commandes provenant des Etats-Unis. Cela a incité l’atelier à fabriquer des objets modernes en termes de décoration et d’usage, au service d’une maison moderne, une orientation qui est devenue le fil conducteur de l’établissement.

Particulièrement, Bat Trang GAIA se distingue avec ses produits où le portrait du client est dessiné. Ces produits sont très appréciés comme souvenir à offrir à ses proches ou amis. Il existe également deux façons de dessiner un portrait sur céramique : le premier consiste à dessiner sur émail en acrylique qui met en relief le caractère, la couleur des yeux, des lèvres, de la peau… et le deuxième est de dessiner émail sur émail, destiné aux clients aimant le style vintage./.

Le changement de Bat Trang GAIA est une petite histoire mais qui revêt une grande signification. Le changement de Hung, son patron, et de Bat Trang GAIA affirment que la réponse aux actuelles tendances de consommation est l’un des facteurs vitaux d’une société. C’est la seule façon permettant aux entreprises d’exister et de se développer dans la nouvelle conjoncture commerciale.

Réalisé par Trân Thanh Giang- Thao Vy/VI. Traduction : Diêu Vân