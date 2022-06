Le village de Binh Phu et ses stores en bambou à la conquête du monde

Le village artisanal de Binh Phu, dans le district de Thach Thât, à Hanoï, a réalisé une percée dans la fabrication et la distribution des stores en bambou pour que ces derniers deviennent des produits artisanaux haut de gamme, utilisé comme objet décoratif dans des restaurants et hôtels de nombreux pays dans le monde.



Au cours des années 1990, le district de Thach That comptait la moitié des familles engagées dans la fabrication de stores en bambou. Cependant, comme bien d'autres villages d’artisanat au Vietnam, ils durent traverser une période de transition économique, passant d'une économie subventionnée à une économie de marché. Les stores en bambou n’avaient pas été modifiés à temps pour rattraper les tendances de consommation des marchés nationaux et étrangers. En même temps, ils étaient soumis à la concurrence de produits industriels, de sorte que l'artisanat allait à vau-l'eau et menaçait de disparaître.



La production est désormais mécanisée pour augmenter la productivité. Photo: Trân Thanh Giang Travailleurs de la société Dai Viet en train de fabriquer des stores en bambou. Photo: Trân Thanh Giang Entrepôt de la société Dai Viet. Photo: Trân Thanh Giang

Refusant de laisser se perdre l'artisanat du village, et poursuivant le travail et les aspirations de son père, Dông, directeur de la société Dai Viêt, a amélioré la conception des produits. Il a créé des modèles de stores en bambou très esthétiques répondant aux besoins de partenaires étrangers, qui ont conquis des marchés difficiles.

Selon Dông, en dépit de la pandémie de Covid-19, le chiffre d’affaires de la société a atteint plus de 10 milliards de dongs.