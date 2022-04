Le Vietnam à travers des peintures de riz

Grains de riz torréfiés.





Une fois torréfiés, les grains de riz ont diverses couleurs.





Pour créer une peinture, Van dessine d’abord sur une planche de bois.





Les grains colorés sont ensuite collés sur le tableau. La colle est durable, facile à sécher et surtout n’influence pas la couleur des grains. L'étape la plus importante est de combiner les couleurs de manière harmonieuse.





Le temps pour terminer une peinture dépend du sujet et de la taille. Il faut normalement de 6 à 12 jours pour une œuvre de 80x120 cm.





Van guide ses ouvriers.





La création d’une peinture de riz demande des mains habiles et de la minutie.





La peinture est séchée au soleil, vernie et enduite de produits anti-termites pour une conservation optimale.