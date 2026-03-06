Le mois de mars resplendit d’élégance avec l’ao dài, tunique traditionnelle

Chaque année en mars, des villes animées aux villages paisibles, les couleurs chatoyantes de l’ao dài illuminent à nouveau les rues, les bureaux et les écoles du pays, à l’occasion de la «Semaine de l’ao dài», organisée par l’Union des femmes vietnamiennes à la veille de la Journée internationale des femmes, le 8 mars.



Cet événement célèbre la beauté du costume traditionnel tout en promouvant les valeurs culturelles et en renforçant les liens communautaires à travers le pays.



Début mars, les scènes de femmes en ao dài prenant des photos de printemps au bord des lacs, dans les parcs, devant les bureaux, les temples et les sites historiques sont devenues un spectacle familier à Hanoi. Les réseaux sociaux regorgent également d’images et de récits autour de cette tenue élégante, devenue un symbole de la saison dédiée à la célébration des femmes.



En 2026, la «Semaine de l’ao dài» se déroule du 1er au 8 mars dans tout le pays, marquant le 116e anniversaire de la Journée internationale des femmes, le 1986e anniversaire de l’insurrection des sœurs Trung et célébrant les prochaines élections de la 16e législature de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires de tous les échelons pour le mandat 2026-2031.



À Hanoi, la campagne «Mois de l’ao dài à Hanoi» a incité les organismes, les écoles et les entreprises à participer à des activités telles que le port de l’ao dai traditionnel au travail, des concours de photographie et des défilés de mode.



Le matin du 8 mars, environ 100.000 femmes de la capitale devraient participer à des spectacles de danses folkloriques de masse dans des lieux publics liés au patrimoine culturel, notamment au parc Yên So, au parc Câu Giây et dans les jardins du mémorial de Phung Khac Khoan, à Thach Thât. Accompagnées de chants à la gloire de la patrie et des dirigeants nationaux, les représentations visent à promouvoir l’activité physique tout en créant une ambiance culturelle dynamique pour les habitants et les visiteurs.



À Hô Chi Minh-Ville, le 12e Festival de l’ao dài, placé sous le thème «Fils de soie dorée – Tisser des aspirations», apporte une touche d’enthousiasme supplémentaire aux festivités de mars. Le festival propose 17 activités majeures, réunit 37 créateurs, 600 artistes et mannequins, ainsi que 37 ambassadeurs de différents horizons.



Parallèlement, dans la province septentrionale de Diên Biên, la Semaine de l’ao dài coïncide avec la Fête des fleurs de bauhinie 2026. Des milliers de femmes de tous horizons défilent alors dans les rues, parées des fleurs blanches emblématiques du ban, contribuant ainsi à la richesse culturelle et touristique de la province.



À Huê, ville du centre du pays qui ambitionne de devenir la «Capitale de l’ao dài», les campagnes encourageant les femmes à porter l’ao dài au travail et lors d’événements communautaires continuent de gagner en popularité. Le programme « Ao dài de l’Amour » a distribué près de 2.000 ao dai à des femmes défavorisées, afin que chacune puisse en porter un lors d’occasions importantes, notamment les prochaines élections.



Malgré les fluctuations de la mode, l’ao dài conserve une place de choix dans la garde-robe de la plupart des Vietnamiennes. Le porter lors des fêtes, des mariages et des grands événements demeure une tradition précieuse transmise de génération en génération.



Aujourd’hui, l’ao dài est également un emblème culturel représentant le Vietnam lors d’événements diplomatiques internationaux, de manifestations artistiques et de concours de beauté à travers le monde.



Selon Dang Thi Bich Liên, présidente du Club du patrimoine de l’ao dài du Vietnam, l’ao dài incarne l’élégance et l’identité du peuple vietnamien et doit être considéré comme un « patrimoine vivant » méritant d’être préservé et promu.



Ces dernières années, l’association a organisé des défilés, des expositions et des événements culturels dans des villes comme Hanoi et Thai Nguyên, tout en collaborant avec le ministère des Affaires étrangères du Vietnam au programme « Connexion ao dài», qui a permis la création de clubs du patrimoine de l’ao dài en Asie et en Europe afin de mieux faire connaître ce costume au public international.



Après des années d’existence, la Semaine de l’ao dài est devenue un événement culturel très populaire. Chaque tunique fluide rend hommage à la grâce et à la beauté des femmes vietnamiennes et transmet la fierté nationale aux publics du pays et de l’étranger.



Plus important encore, elle représente un moyen concret pour chacun de préserver et de promouvoir le patrimoine culturel à l’ère de la mondialisation, tout en ouvrant la voie à la reconnaissance de l’ao dài comme patrimoine culturel immatériel national, puis, à terme, comme partie intégrante du patrimoine culturel immatériel mondial. – VNA/VI