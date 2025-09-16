Nguyên Thi Hang et ses ao dài brodés à la main

Nguyên Thi Hang a beau avoir commencé à coudre en 2001, c'est véritablement en 2024 qu'elle a transformé son art. Elle s'est lancée dans la création d'ao dài uniques, minutieusement brodés à la main, chaque pièce portant désormais sa signature artistique.

Nguyên Thi Hang, élégante dans un ao dài délicatement brodé à la main, une œuvre d'art unique portant sa signature personnelle.

« Avant, je confectionnais principalement des vêtements classiques, confie l'artisane. Mais mon amour profond pour l'ao dài, cette robe traditionnelle vietnamienne si emblématique, m'a poussée à approfondir mes connaissances. Je voulais non seulement partager mon savoir avec des élèves en broderie, mais surtout créer des œuvres qui incarnent ma touche artistique personnelle. »

Elle poursuit : « Je souhaite transmettre mon savoir-faire à ceux qui désirent apprendre la broderie à la main. Participer à cet échange est pour moi une source constante d'inspiration et de progrès. » Ce qui distingue les créations de Nguyên Thi Hang, c'est la fusion entre peinture et broderie traditionnelle à la main. Forte de nombreuses années d'expérience, elle ne se contente pas de broder des motifs sur le tissu : elle utilise également des techniques de peinture pour insuffler profondeur, lumière et vie aux motifs, transformant chaque pièce en une œuvre d'art à part entière.

Couturière depuis 2001, Nguyên Thi Hang a donné un nouvel élan à sa passion en 2024, créant des ao dài uniques, brodés à la main.

Au-delà de la technique, la sélection des matériaux est primordiale. Elle privilégie des matières naturelles vietnamiennes telles que la soie, le lin ou le coton, réputées pour leur douceur et leur élégance, essentielles pour sublimer l'ao dài. Chaque ao dài créé par Nguyên Thi Hang est une véritable œuvre d'art. Elle ne se contente pas de respecter la couleur d'origine du tissu : elle le teint elle-même pour obtenir des nuances uniques, rendant chaque modèle totalement original.



Pour Hang, confectionner un ao dài ne se résume pas à couper et coudre. Le défi majeur est de concevoir une silhouette qui magnifie la beauté naturelle de la personne, tout en estompant avec délicatesse les petites imperfections. Elle explique : « Chaque morphologie est unique. C'est un travail méticuleux qui demande de prendre les mesures avec précision, d'agencer les motifs avec finesse et de choisir le tissu idéal pour que les courbes naturelles soient sublimées. » . Une technique qui passionne particulièrement Nguyên Thi Hang est l'agencement artistique des motifs, conçus pour masquer les petites imperfections tout en valorisant la silhouette. Cela requiert une grande sensibilité à la morphologie et une observation attentive de chaque modèle. À ce jour, elle a réalisé une multitude d'ao dài, mais l'ao dài à cinq pans (áo dài ngũ thân) occupe une place spéciale dans son cœur. C'est à ce modèle qu'elle a consacré le plus de recherches et d'efforts.

Nos clients, conquis, saluent les créations de Nguyên Thi Hang, véritables incarnations de l'élégance et du savoir-faire traditionnel.

Véritable ambassadrice de l'artisanat traditionnel, Nguyên Thi Hang partage également son savoir en enseignant la broderie à la main. Son atelier virtuel et physique rassemble près de 500 apprentis. Elle confie: «En enseignant la broderie et la peinture sur tissu, j'apprends énormément d'eux aussi. Chacun apporte des techniques et des perspectives nouvelles, ce qui enrichit considérablement mon propre travail.»

Les motifs brodés sur ses ao dài ne se limitent pas aux fleurs, aux feuilles ou aux plantes. Ils évoquent également les caractéristiques culturelles et historiques propres à chaque région du Vietnam : le pont Truong Tiên à Hué, les paysages somptueux de Ninh Binh ou encore les champs en terrasses du Nord-Ouest.

Les prix des ao dài brodés à la main par Nguyên Thi Hang varient de plusieurs millions à 10 millions de dongs, en fonction de la complexité et du temps consacré, qui peut aller de quelques jours à plusieurs mois. Ces pièces, destinées aux fonctionnaires et aux amateurs d'artisanat traditionnel, incarnent l'élégance intemporelle du Vietnam et l'excellence artisanale./.

Texte: Ngân Hà - Photos: Trân Thanh Giang/Revue Vietnam Illustré