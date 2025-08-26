L’áo dài, « ambassadeur » de la culture vietnamienne à travers 80 ans d’indépendance

26/08/2025

Au cours des 80 dernières années, depuis la fondation du pays (2 septembre 1945 – 2 septembre 2025), le Vietnam a connu de nombreux bouleversements et évolutions. Toutefois, un symbole culturel est resté vivant, profondément enraciné et sans cesse renouvelé : l’áo dài. Plus qu’un simple costume traditionnel, l’áo dài est devenu un véritable ambassadeur de la culture vietnamienne, contribuant à faire rayonner l’identité nationale à travers le monde.

Présentation de l’histoire de l’áo dài lors d’un événement culturel.

À l’instar du Hanbok en Corée, du Kimono au Japon ou du Kilt en Écosse, le Vietnam est fièrement représenté par l’élégant áo dài. Le terme figure même dans le dictionnaire Oxford, où il désigne une tenue féminine vietnamienne composée de deux pans longs (avant et arrière), descendant jusqu’aux chevilles, portés par-dessus un pantalon long et fluide. Par son design raffiné, épuré, ajusté et discret, l’áo dài met en valeur la beauté gracieuse et la douceur naturelle des femmes vietnamiennes. Des modèles traditionnels aux versions modernes et créatives, l’áo dài a su évoluer sans jamais perdre l’essence de la culture vietnamienne : une harmonie profonde entre tradition et modernité, entre passé et présent.

Défilé d’áo dài dans l’espace culturel de la Citadelle impériale de Thang Long.

L’áo dài accompagne les Vietnamiens depuis des générations, du Têt aux mariages en passant par les rentrées scolaires ou les grandes cérémonies nationales. Lors d’événements internationaux, les images de Vietnamiens vêtus de l’áo dài laissent toujours une impression marquante : celle d’un pays accueillant, élégant et riche d’un patrimoine culturel unique. De nombreux ambassadeurs, artistes et reines de beauté vietnamiennes ont porté cette tenue dans le monde entier, faisant de l’áo dài un symbole vivant de la culture vietnamienne sur la scène internationale.

« Bách Hoa Bộ Hành » (Le défilé des cent fleurs) est un spectacle artistique mettant en valeur les vêtements traditionnels vietnamiens, dont l’áo dài.

Femmes en áo dài lors d’une cérémonie de fiançailles traditionnelle (lễ ăn hỏi).

Écolières gracieuses en áo dài.

Mais l’áo dài ne brille pas seulement sur le sol national : il est aussi une source de fierté pour la diaspora vietnamienne. Que ce soit à l’occasion du Nouvel An lunaire ou lors des festivals culturels vietnamiens organisés aux États-Unis, en France, en Australie, au Japon, etc., l’áo dài apparaît avec solennité, reflet de l’attachement profond à l’origine et à l’identité culturelle, même loin de la patrie.

L’áo dài royal est un costume précieux, porteur de profondes valeurs culturelles et historiques, incarnant l’élégance des tenues royales d’autrefois.

L’áo dài est porté lors de nombreux événements : cérémonies familiales, réceptions officielles, activités diplomatiques ou encore spectacles artistiques...

Écolières gracieuses en áo dài à l’occasion d’une rentrée scolaire.

Aujourd’hui, à l’heure où le Vietnam s’ouvre toujours plus au monde, l’áo dài continue de jouer son rôle de pont culturel entre le Vietnam et la communauté internationale. De jeunes créateurs y insufflent une nouvelle énergie, adaptant ce vêtement traditionnel aux exigences de la vie moderne, tout en en préservant l’âme.

Le Festival de l’áo dài, événement culturel et touristique phare de Hô Chi Minh-Ville, est organisé chaque année en mars.

À travers ces 80 années de construction et de développement du pays, l’áo dài incarne non seulement la vitalité de la tradition, mais aussi la fierté, la résilience et l’aspiration du peuple vietnamien à s’affirmer sur la scène mondiale. En tant qu’ambassadeur culturel, il continuera de porter les valeurs vietnamiennes, rapprochant l’image du pays et de son peuple de ses amis aux quatre coins du monde./.

Texte: Ngân Hà - Photos: Archives de la Revue Vietnam Illustré - Traduction: Hà Vu