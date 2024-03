Le mausolée de Mac Cuu à Ha Tien

Le mausolée de Mac Cuu est un site culturel et historique impressionnant situé dans la ville de Ha Tien, province de Kien Giang. Cet endroit témoigne de la gratitude et de l'affection des habitants locaux envers Mac Cuu, surnommé le « gouverneur de Ha Tien », qui a grandement contribué au développement de la région Sud-Ouest il y a plus de trois siècles.



Selon les annales, Mac Cuu (1655-1735) était d'origine chinoise. En 1680, il passa par Ha Tien et réalisant l'opportunité de développement économique, il décida de s'y installer. En raison des changements d'époque, il amena sa famille au Vietnam, puis déménagea dans le sud pour s’installer. Grâce à son talent en affaires et à sa capacité de gestion, il construisit progressivement une base et attira des gens. Réalisant que la dynastie des Nguyen étendait alors son territoire vers le Sud, Mac Cuu offrit de manière proactive ces terres à la dynastie des Nguyen en 1708. Grâce à cela, il fut nommé « gouverneur de Ha Tien » par le seigneur Nguyen Phuc Chu. Durant 7 dernières générations, la famille Mac fut au pouvoir et transforma cette terre vierge de Ha Tien en l'un des lieux de commerce les plus fréquentés de la région.

Après la mort de Mac Cuu, le fils aîné, Mac Thien Tich, construisit pendant 4 ans (1735 - 1739) un mausolée au pied de la montagne Binh San, où Mac Cuu et des membres de la famille Mac y furent enterrés.

Panorama du mausolée de Mac Cuu, un site culturel et historique impressionnant situé dans la ville de Ha Tien, province de Kien Giang.

Le temple de Mac Cuu comprend trois parties, avec trois portiques d'entrée.

Le sanctuaire du temple est construit en bois précieux et couvert de tuiles yin-yang.

Le toit du temple a revêtu des couleurs anciennes au fil du temps.

De nombreux touristes viennent exprimer leur gratitude à Mac Cuu.

Ce site culturel et historique comprend deux parties : la zone des tombeaux et le temple. En plus d'avoir une valeur historique, ce lieu est également une œuvre de haute valeur artistique en raison de sa construction décorative unique et harmonieuse.

Le temple dédié aux Mac comprend trois parties, avec trois portiques d'entrée. Le sanctuaire est en bois précieux et couvert de tuiles yin-yang. Dans la salle principale dédiée à Mac Cuu, le côté droit vénère des mandarins civils et militaires, et le côté gauche les épouses de la famille Mac. La zone des tombeaux est située sur la montagne Binh San. La tombe de Mac Cuu domine l'ensemble. Elle a été construite en forme de demi-cercle, avec le dos appuyé contre la montagne et la façade donnant sur la mer. En plus de la tombe de Mac Cuu, cette zone compte plus de 60 tombes réparties en quatre zones : tombes des princes de la famille Mac, tombes des épouses, tombes des mandarins et tombes des autres membres de la famille Mac.

La statue de Mac Cuu, « gouverneur de Ha Tien » au milieu du sanctuaire.

Ce lieu conserve également de nombreuses sentences parallèles et décrets royaux des Nguyen.

Les tablettes témoignent de l'attachement de la famille Mac à cette terre.

De nombreux touristes viennent exprimer leur gratitude à Mac Cuu.

À côté de la zone des tombeaux, se trouve également le « Tao Dan Chieu Anh Cac », construit en 1736 puis reconstruit en maison commémorative en 2019 sur une superficie d'environ 14 000 m². C'est le lieu d'exposition d'images et d'objets précieux de la localité. C'est aussi un lieu d'échanges et d'activités culturelles et artistiques d'écrivains et d'artistes, également un lieu d'accueil des touristes.

Le mausolée de Mac Cuu est un espace très sacré où les habitants locaux et les touristes viennent exprimer leur gratitude aux ancêtres qui ont contribué à cette terre./.

La zone des tombeaux compte plus de 60 tombes réparties en quatre zones : tombes des princes de la famille Mac, tombes des épouses, tombes des mandarins et tombes des autres membres de la famille Mac.

Étang à lotus devant la porte du temple.