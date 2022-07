Le culte des ancêtres chez les Lô Lô

Des motifs originaux sur le tambour en bronze des Lô Lô.

Les Lô Lô portent leurs plus beaux costumes à cette occasion. Tout le monde se présente devant l’autel des ancêtres.

Après le rituel du culte des ancêtres, les villageois interprètent des danses et des chansons traditionnelles. Les danses et costumes sont fièrement conservés et perpétués par les Lô Lô du district de Meo Vac, province de Hà Giang.

Habituellement, le rituel du culte des ancêtres des Lô Lô comporte 3 cérémonies, dites du sacrifice, commémorative et d’adieu à l'ancêtre. Au début, un chaman accomplit la cérémonie de sacrifice, puis lit les prières pour inviter l'âme de l'ancêtre à assister à la cérémonie en présence de tous les membres de la famille et de la communauté. Après, un tambour de bronze sera frappé afin que chacun puisse danser à son rythme et commémorer le défunt devant l'autel des ancêtres. À la fin de la cérémonie se tient le rituel d'adieu. Les gens battent le tambour de bronze puis allument un feu au milieu de la cour pour que le chaman lise les prières pour renvoyer l'âme de l'ancêtre au ciel.

Après la cérémonie, la famille d'accueil invitera tout le monde à manger et à boire de l’alcool. Des cadeaux seront remis aux villageois en remerciement d'avoir aidé la famille lors de la cérémonie. Le but du rituel n'est pas seulement d'éduquer les générations à être reconnaissantes envers leurs aïeuls, mais aussi de connecter la communauté, les familles, les clans et les villageois. Avec leur façon unique de pratiquer les croyances, les Lô Lô contribuent à la riche diversité de la culture vietnamienne./.