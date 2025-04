Des fleurs au milieu des rochers : Le printemps éphémère de Dông Van

08/04/2025

Le plateau karstique de Dông Van, dans la province de Hà Giang, est une région au relief et au climat extrêmement rudes, où les habitants « vivent sur les rochers, meurent dans les rochers », et où « la terre n'est pas plane sur trois pas, le ciel n'est pas ensoleillé pendant trois jours ». Pourtant, au printemps, cette région s'illumine des couleurs vives des fleurs de pêcher, de prunier et de colza en pleine floraison.



Le plateau karstique de Dông Van présente des caractéristiques géologiques, géomorphologiques et climatiques uniques. Bien qu'il partage une altitude similaire avec d'autres régions montagneuses comme Mâu Son (province de Lang Son), Bat Xat, Sa Pa (province de Lào Cai) et Môc Chau (province de Son La), où les pêchers fleurissent à l'arrivée du printemps, ceux du plateau rocheux ne s'éveillent pas encore dans la brume hivernale. Ce n'est qu'une fois que les dernières fleurs de pêcher des autres régions ont perdu leurs pétales que celles du plateau rocheux commencent à s'épanouir.

Fleurs de pêcher devant une maison du village Lô Lô Chai. Photo : Nguyên Thang/VI Cependant, le moment où les fleurs de pêcher s'éveillent reste imprévisible. Leur éclosion peut survenir juste après le Nouvel An lunaire, ou bien lors de la pleine lune du premier mois lunaire... La période de floraison des pêchers ne dépend pas uniquement des températures hivernales, mais semble aussi influencée par des facteurs mystérieux.

Le long de la Route du Bonheur (Route Nationale 4C), qui s'étend de la ville de Ha Giang à travers les districts de Quan Ba, Yên Minh, Mèo Vac et Dông Van, un spectacle floral enchanteur se déploie à perte de vue. Les fleurs de pêcher se succèdent, depuis les bords de la route jusqu'aux falaises abruptes, au pied des murets de pierre, près des maisons en terre, sur les toits de tuiles yin-yang et le long des ruisseaux. Au pied du mât au drapeau de Lung Cu, les fleurs de pêcher d'un rouge éclatant semblent brûler intensément dans le vent froid des montagnes.

Entre les nuances rosées des fleurs de pêcher se mêle le blanc immaculé des fleurs de prunier et de poirier. Aux premiers jours du Nouvel An, le décor est féerique, avec les fleurs de prunier drapant les collines et les montagnes d'un manteau blanc, composant un tableau naturel d'une beauté saisissante.

Les maisons en terre battue se fondent harmonieusement avec leur environnement. Les murets de pierre noire, disposés avec une précision artisanale, serpentent et s'enroulent autour de ces habitations, les protégeant des rigueurs du climat. Les pierres, empilées avec soin, semblent enlacer les maisons, créant un sentiment de chaleur et de sécurité. Au milieu de ces formations rocheuses austères, des touches de vie et de couleur éclatent. Les fleurs de prunier, d'un blanc pur et délicat, éclosent sur les branches noueuses et anciennes, contrastant avec la rugosité de la pierre. Leur blancheur immaculée s'étend au-delà des murets de pierre, recouvrant les toits de tuiles brun foncé, comme une neige éphémère qui défie le gel.

La saison des pruniers en fleurs à Hà Giang est un spectacle éphémère, qui va de début février à fin mars. Durant cette période, les fleurs de prunier et de poirier, semblables à des nuages blancs, ornent les abords des maisons, s'épanouissant près des portes en bois des murets de pierre ou recouvrant les toits de tuiles brunes.

À côté des fleurs de pêcher et de prunier, les vallées ensoleillées se parent du jaune vif des fleurs de colza. De la Porte du Ciel de Quan Ba à la ville de Dông Van, les parcelles de colza en fleurs se déploient à perte de vue.

Il suffit de se tenir au bord de la route, au pied des montagnes, à flanc de colline ou sur n'importe quelle point d'observation élevé, pour admirer ldes tapis de fleurs de colza d'un jaune éclatant. Les visiteurs se pressent pour immortaliser ces scènes éphémères. Le moment le plus merveilleux est à l'aube ou au crépuscule, lorsque les rayons du soleil rasant rendent le jaune des fleurs encore plus éclatant.

Plus l'hiver est rigoureux, plus les fleurs sont colorées. Il semble que les montagnards n'aient pas l'habitude d'en cueillir pour les ramener chez eux ; elles s'épanouissent librement dans les champs. Elles sont lavées par la rosée et baignées par le vent et le soleil. Elles sont comme les jeunes filles des ethnies Mông, Dao, Lô Lô, Giay... innocentes et pures./.