Le chè au manioc, un remède populaire des Vietnamiens

Le manioc est un tubercule issu de la campagne vietnamienne. Le manioc est récolté en hiver et au printemps. Les Vietnamiens le considèrent comme une plante médicinale car douce et à l'effet rafraîchissant. Il est souvent utilisé pour traiter des maladies telles que maux de tête, rougeole, fièvre....

Le chè au manioc, un remède populaire de la campagne vietnamienne.

Pour faire ce chè, il faut d’abord laver le manioc, l’éplucher puis le mettre dans un bol avec de l’eau et un peu de sel, et laisser tremper pendant deux heures pour éliminer les toxines. Laver le manioc à l’eau plusieurs fois, puis le mettre dans une marmite remplie d’eau, ajouter du sel, et porter à ébullition. Lorsque le manioc est cuit, le retirer et le couper en dés. Faire mariner le manioc avec le sucre pendant 2 heures pour infuser. Ajouter environ 1 bol d'eau puis faire cuire le manioc sur la cuisinière jusqu'à ce que l'eau sèche et que le sucre épaississe. Le but est d'aider le sucre à infuser et les morceaux de manioc à être plus souples.

Ingrédients pour faire du chè au manioc : tapioca, gingembre, sucre, noix de coco râpée.

Laver le gingembre, le peler, puis le hacher finement. Mettre une marmite au feu. Ajouter du sucre et de l’eau, et porter à ébullition. Ajouter les dés de manioc et cuire à feu moyen. Ajouter ensuite le gingembre haché. Mettre deux cuillères de tapioca dans un bol d’eau. Mélanger et verser dans la marmite. Remuer jusqu’à obtenir une consistance légèrement onctueuse.

Dans un bol, mettre le chè puis saupoudrer de noix de coco râpée. Déguster chaud.