La vannerie, un artisanat qui fait la fierté des Co Tu

Résidant le long de la majestueuse chaîne de montagnes Truong Son, le groupe ethnique minoritaire Co Tu, dans la province de Quang Nam, est réputé pour son savoir-faire exceptionnel en matière de tissage, de poterie, de forge..., Cependant, la vannerie est certainement un métier qui fait le plus leur fierté. Jusqu'à présent, ce métier est toujours transmis de père en fils.



Personne ne sait depuis quand existe le métier de vannier chez les Co Tu, mais depuis longtemps peu importe ce qu'ils font ou où ils travaillent, les Co Tu sont toujours attachés au tressage des hottes. En parlant de ces dernières, on pense toujours à la « xà lếch », hotte à trois compartiments des hommes, à la P’reng, petite hotte bien décorée sophistiquée des enfants ainsi qu’à la P’rôm, une hotte pour les femmes.



La vannerie est étroitement attachée à la vie quotidienne des Co Tu .









Des matières premières pour la vannerie .





Visiteurs admirant de magnifiques produits faits à la main .





Une visiteuse apprend à faire de la vannerie .





Des produits de vannerie traditionnels des Co Tu .



« Xà lếch », la hotte à trois compartiments des hommes Co Tu .













Quelques produits de vannerie traditionnels des Co Tu .

























Nouveaux modèles de produits de vannerie des Co Tu .



Du 1er au 2 août 2020, à Hanoï, le peintre Le Thiet Cuong, groupe d'artistes Gallery 39 a collaboré avec l'Association des exportateurs d'artisanat du Vietnam (VietCraft), le magazine Tia Sang et d'autres organisations d'amoureux de la culture et de l'artisanat des ethnies vietnamiennes pour organiser une exposition afin de présenter l'artisanat de la vannerie des Co Tu.



L'exposition a présenté les caractéristiques uniques de la vie, des coutumes et de la culture du peuple Co Tu ainsi que des produits faits à la main. En plus de les admirer, le public a pu également écouter des habitants Co Tu leur raconter des histoires sur leur métier, voir des livres présentant leur vannerie./.

Afin de créer plus de revenus pour les habitants de l’ethnie Co Tu, le projet Truong Son Xanh parrainé par l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) en coopération avec l'Association des exportateurs de produits artisanaux du Vietnam (VietCraft), a récemment soutenu plus de 450 ménages dans 10 communes de 3 districts de Dong Giang, Tay Giang et Nam Giang, province de Quang Nam, dans le développement de zones de matériaux en rotin, la formation en tressage artisanal et le développement des marchés.Auparavant, les Co Tu exerçaient la vannerie pour fabriquer des outils de la vie quotidienne comme : hotte, panier, sac,…. Aujourd'hui, ils créent de nouveaux modèles pour répondre aux nouveaux besoins des clients. Les techniques de tressage sont très compliquées. Chaque produit est fait de nombreuses techniques de tressage différentes mais il est toujours délicat, pratique et solide.