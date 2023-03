La fête Nguyên tiêu, patrimoine culturel immatériel national

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a décerné le 2 février 2023 à la municipalité de Hôi An le certificat de patrimoine culturel immatériel national attribué à sa fête Nguyên tiêu.



Le Nguyên tiêu¸ la première pleine lune de l’année lunaire, est une fête très importante et populaire à Hôi An, ancien carrefour culturel entre le Vietnam, le Japon et la Chine. C’est l’occasion de célébrer le Bouddha, les dieux et les ancêtres et de prier pour une année abondante et prospère.

Pendant des centaines d'années, les valeurs culturelles uniques de la fête Nguyên Tiêu à Hôi An ont été préservées et transmises par les habitants de Hôi An, contribuant à enrichir l'identité culturelle du peuple vietnamien et des gens de Hôi An, province de Quang Nam, en particulier.

La fête Nguyên Tiêu à Hôi An est basée sur les traditions culturelles locales et influencée par l'intersection culturelle avec la Chine et le Japon. Il a des valeurs culturelles spécifiques et des caractéristiques uniques qui le distinguent de nombreux autres endroits au Vietnam et en Asie.

Un rituel cultuel lors de la fête Nguyên Tiêu dans une maison communale à Hôi An. Photo : Thanh Hòa/VI

Cônes d'encens en spirale, omniprésents dans de nombreuses maisons communales, pagodes et temples de Hôi An. Photo : Thanh Hòa/VI

Prier pour la paix et la fortune. Photo : Thanh Hòa/VI

Caishenye ou le « Dieu de la richesse », un symbole de chance et de richesse lors de la fête Nguyên Tiêu. Photo : Thanh Hòa/VI

Procession du certificat reconnaissant de la fête Nguyên Tiêu de Hôi An comme patrimoine culturel immatériel national. Photo : Thanh Hòa/VI

Cérémonie de remise du certificat reconnaissant la fête Nguyên Tiêu de Hôi An en tant que patrimoine culturel immatériel national. Photo : Thanh Hòa/VI . La fête Nguyên Tiêu joue un rôle important dans la vie culturelle des habitants de Hôi An. Il répond à leurs besoins spirituels et culturels, renforce le lien communautaire et offre une variété d'activités artistiques et divertissantes traditionnelles qui attirent la participation de toute la communauté. À cette occasion, tous les temples, pagodes ainsi que les familles organisent une cérémonie d'adoration pour prier pour la paix et la fortune du Nouvel An

À l'heure actuelle, la fête Nguyên Tiêu n’est pas seulement une activité traditionnelle attendue avec impatience par la population locale, mais elle est également devenue une activité touristique unique pendant le Nouvel An lunaire à Hôi An./.

Des femmes de Hôi An portent des lanternes pour célébrer la fête Nguyên Tiêu. Photo : Thanh Hòa/VI

Danse du dragon lors de la fête Nguyên Tiêu à Hôi An. Photo : Thanh Hòa/VI

Femmes participant à la procession lors de la fête. Photo : Thanh Hòa/VI

Une belle image de la fête Nguyên Tiêu à Hôi An. Photo : Thanh Hòa/VI

Vieillards assistant à la fête Nguyên Tiêu. Photo : Thanh Hòa/VI

Visiteurs étrangers fascinés par la fête Nguyên Tiêu à Hôi An. Photo : Thanh Hòa/VI